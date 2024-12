Alors que la PS5 Pro vient de sortir, un autre hardware commence déjà à voler la vedette à la console mid-gen de Sony. Non, il ne s'agit pas de la PS6, bien que des fuites y en fassent déjà référence. En réalité, c'est un autre type de console qui agite de plus en plus la toile. On pense évidemment à la PS5 Portable, qui donne décidément du grain à moudre aux commentateurs. Et selon eux, elle pourrait bien ne pas correspondre véritablement aux idées qu'on s'en ferait. Explications.

La PS5 portable est « réelle », mais...

Après les révélations de Bloomberg, Digital Foundry s'est penché sur la question d'une PS5 Portable. Mais, avant de rentrer dans les détails, une chose est mise au clair : pour John Linneman (@dark1x), la console devrait bien arriver. Toutefois, il faut prendre en compte le fait que « l'écosystème nomade a changé », que ce soit à cause du succès de la Nintendo Switch ou de la croissance du marché mobile. Dès lors, la prochaine console portable de Sony pourrait ne pas ressembler à ce qu'on a connu auparavant.

Modèle de Nintendo Switch Oled. © Nintendo

Ce que Linneman veut souligner, c'est qu'une console portable ne pourra pas faire tourner de façon native des jeux conçus pour des consoles comme la PS5 ou un PC, ne serait-ce qu'en termes de puissance. Bien sûr, la console ne devrait pas arriver avant plusieurs années. Mais, la technologie n'évoluera pas au point de réaliser de telles performances. Ou, comme le résume le journaliste Richard Leadbetter :

Il est impossible qu'un appareil qui consomme 200 watts aujourd'hui produise soudainement les mêmes résultats à 20 watts dans quelques années. Ce n'est tout simplement pas possible. Richard Leadbetter, pour Digital Foundry.

Richard Leadbetter imagine donc plutôt quelque chose de « modulable », plus proche de la Switch. À ses yeux, si la PS5 Pro est en mesure d'upscaler les jeux, il n'y aurait pas de raison de ne pas être mesure de faire l'inverse, soit réduire leurs qualités graphiques.

Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) rebondit en évoquant la Xbox Series S chez Microsoft. Ce modèle a permis aux équipes de proposer des jeux en résolution plus basse que sur la Series X. Or, il rappelle que « Sony n'a jamais eu de Xbox Series S ». Dès lors, il faudrait trouver une alternative. En fin de compte, cela « forcerait les développeurs à concevoir des profils bas de gamme ». La PS5 Portable devrait avoir ses « propres versions des jeux », ou des patchs spécifiques.

PSP. © Easylife Designs sur Unsplash.

En somme, la PS5 Portable serait différente de ce qu'on a pu connaître avec la PSP ou la PS Vita. Alors que le PS Portal, qui est un outil pour jouer aux jeux en dématérialisé grâce au streaming, elle les ferait bien tourner elle-même. Cependant, cela nécessiterait des versions spécialement travaillées pour être compatibles avec ses performances. Il ne faut donc pas s'attendre à retrouver pleinement l'expérience de la PlayStation 5 en mode nomade. Ces analyses risquent de décevoir nombre de joueuses et joueurs...