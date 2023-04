Les rumeurs autour d’une potentielle PS Vita 2 prenaient récemment de l’ampleur. Un insider réputé a en effet mis le feu aux poudres en déclarant que Sony sortirait une nouvelle console, ou en tout cas un nouvel hardware, avant la PS5 Pro. Il n’en fallait pas plus pour que les on-dits autour d’une console portable fleurissent sur la Toile. Après le teasing, Tom Henderson dévoile que ce n'est pas une nouvelle PlayStation portable qui est en développement, mais une sorte d'hybride.

Une PlayStation Portable arrive

Non, il n’y aura pas de PS Vita 2. Jeff Grubb avait désamorcé les rumeurs autour d’une éventuelle succession à la console portable capable de rivaliser avec la Nintendo Switch. En revanche, un appareil portable est bien dans les cartons. Tom Henderson (via Insider Gaming), révèle en effet qu’un nouvel hardware est actuellement en développement sous le nom de code Q Lite. Une sorte de console qui nécessitera de posséder une PS5 et qui ne reposera non pas sur un service de cloud gaming mais sur la fonctionnalité Remote Play à laquelle le constructeur est particulièrement attachée. Plus concrètement, nécessitera une connexion internet permanente pour du jeu en streaming à 1080p et 60fps.

Ses sources évoquent un premier prototype ressemblant fortement à une manette PS5, mais avec un énorme écran tactile LCD de 8 pouces en son centre. La machine est équipée de gâchettes adaptatives avec le retour haptique de la Dualsense et de tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une console portable : boutons pour le volume, hauts parleurs, prise jack etc. La « PlayStation Portable », comme l'insider l'appelle, serait actuellement en phase de test interne, avec une sortie prévue après la PS5 avec un disque externe, mais avant la PS5 Pro. Sony prépare en effet beaucoup de choses du côté hardware, pour résumer elle prévoit :

Liste des hardware PS5 en développement