Et si PlayStation avait des cartouches surprises en stock pour la PS5 cette année ? D'après un leak, l'une des plus belles exclus n'a pas dit son dernier mot et arriverait même sur PC.

Après FF7 Rebirth et Helldivers 2, quels seront les prochains jeux exclusifs inédits sur PS5 ? À court terme, il y aura deux titres d'action attendus : Rise of the Ronin de Team Ninja et Stellar Blade qui semble être un savant mélange entre Bayonetta, Devil May Cry ou NieR Automata. La crème du beat'em all en résumé. Au-delà de ça, les joueurs auront peut-être le jeu service Concord PlayStation 5 et PC, mais pour l'instant, il n'a pas donné signe de vie. Et s'il y avait autre chose pour les vacances d'été ?

Une magnifique exclu sur PS5 et PC à l'été 2024 ?

Le planning des jeux Sony à venir n'est pas des plus limpides, et les licenciements au sein de PlayStation Studios ne vont pas aider à y voir plus clair. On a cité certaines sorties de 2024, mais selon un bruit de couloir, il y aurait plus. Un jeu qui a fait les belles heures de la PS4 en 2017, et qui nous a subjugué, pourrait revenir avec un remaster PS5 et PC.

Une héroïne qui s'appelle Kat, une ennemie / alliée du nom de Raven et un chat nommé Poussière, ça vous parle ? Ce sont les protagonistes de Gravity Rush 2. La suite de la licence qui est née sur PS Vita en 2012. Douze ans déjà que l'on a mis les mains sur l'oeuvre de Keiichiro Toriyama (Silent Hill), qui a marqué par sa direction artistique, son gameplay aérien enivrant ou encore ses musiques de très haut vol.

Un second épisode pas dénué de défauts, qui a pu décevoir certains, mais qui a été un succès d'estime auprès des joueurs. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Gravity Rush 2 Remastered serait en développement sur PS5. L'annonce pourrait avoir lieu dans quelques semaines, en mai, pour une sortie à l'été 2024. Un State of Play ou PlayStation Showcase en préparation ?

Bientôt l'annonce de Gravity Rush 2 Remastered ?

Selon cette rumeur, cette version PS5 aurait un « vrai mode photo », mais serait dépourvue des fonctionnalités en ligne du jeu original. En soi, ça n'a rien d'étonnant puisque les serveurs ont déjà été débranchés en 2018. Néanmoins, il y aurait peut-être une « court quête secondaire en ligne ». Enfin, la personne à l'origine du leak mentionne également une édition PC pour « plus tard ». Alors faut-il y croire ? Après le flop au niveau des ventes et la fermeture de SIE Japan Studio, ce serait réellement surprenant. Mais ce mystérieux internaute a visiblement révélé à l'avance que Sony allait montrer des extraits non finalisés du film Gravity Rush en production lors du CES 2023. Et ça a bien été le cas.

Pour continuer dans l'étrange, une campagne Gravity Rush 2 a été repérée dans le programme de fidélité PlayStation Stars. Bon, sur ce point, ça ne veut peut-être absolument rien dire. Dans tous les cas, aimeriez-vous un remaster de GR2 sur PS5 et PC ?