Après la version PS5 non officielle de Bloodborne, une ancienne exclusivité PS4 qui n'a pas fait l'unanimité est de retour sur la console. Certains joueurs sont ravis et réclament au passage une suite.

Grâce à deux moddeurs, le fantastique Bloodborne est disponible sur PS5 avec une mise à jour 60fps. Une version non officielle qui tourne sur une console jailbreakée, autrement dit piratée, donc illégale pour rappel. Néanmoins, ça permet de rêver à ce que Sony pourrait faire avec un peu de bonne volonté. Le moddeur en question a d'ailleurs remis le couvert avec plusieurs jeux dont une exclu PlayStation 4 qui a eu un accueil assez froid à sa sortie.

Une grosse exclu PS4 jouable en 60fps sur PS5

Le moddeur Illusion se fait décidément plaisir et régale les joueurs avec des vidéos de jeux PS4 à 60fps sur PS5. Après Bloodborne, le développeur et rétro-ingénieur indépendant s'est attaqué à une autre exclusivité majeure. Un TPS beau à en pleurer, qui a décroché les mâchoires des utilisateurs PlayStation 4, mais qui a déçu sur quasiment tous les autres points. Ce jeu, c'est The Order 1886 du studio Ready At Dawn (Lone Echo 2, les God of War PSP...) sorti en 2015.

Après avoir avoir exploré les entrailles du jeu, Illusion a déverrouillé le framerate de sorte que The Order 1886 tourne désormais en 60fps sur PS5, mais de manière non officielle. Le moddeur promet tout de même que tous les patchs présentés jusqu'à maintenant finiront par être mis en ligne pour tous et toutes. La chaîne experte dans la technique, Digital Foundry, a réalisé une rétrospective du titre en intégrant des extraits PS5. Et pour eux, le rendu est fantastique.

« Visuellement parlant, ça pourrait facilement être un jeu current-gen de 2023 » s'exclame un twittos. Si certains soulignent que c'était juste beau comme l'exclu Xbox Ryse, d'autres expriment leur désarroi de ne pas avoir eu de suite et en veulent toujours une. « Je prendrais volontiers une version PS5 à 60fps, mais le jeu mérite une suite, c'est indéniable » (via Twitter). « Je ne comprends pas pourquoi ce jeu n'a pas eu de suite. Il y avait une si bonne place, mais aussi de la place pour que l'histoire et l'univers se développent » (via TomMarett). « Hermen Hulst (ndlr : le patron de PlayStation Studios) nous avons besoin d'une suite s'il vous plaît » demande un autre. Alors est-ce possible ?

Une suite à The Order 1886 sur PlayStation 5 ?

Sans vouloir casser l'engouement après cette vidéo, une suite à The Order 1886 sur PS5 est très peu probable. Malheureusement, les chiffres de vente n'ont jamais été partagés, mais il est possible qu'ils n'aient pas été à la hauteur des espérances de Sony. Et ce alors même que Ready at Dawn avait déjà des plans pour d'autres jeux. Il y avait donc matière à développer l'univers et à corriger les carences évidentes du premier épisode. En effet, l'exclu PS4 avait échoué à fournir des phases d'infiltration réussies, à exploiter tout le lore des lycans ou à offrir des séquences mémorables. Les défauts de The Order 1886 ne lui ont pas permis de dépasser 63/100 sur Metacritic au niveau de la presse. Et 6,8/10 chez les joueurs.

Mais surtout, l'espoir d'une suite sur PS5 est presque impossible car Ready at Dawn n'est plusindépendant. Les développeurs ont été rachetés en 2020 par Meta (Facebook à l'époque). Hélas pour les équipes, un tiers des salariés a été licencié en avril 2023. Ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir du studio. Une décision étrange puisque RAD était une vitrine pour le géant américain et la VR.

Sony, qui détient les droits de ses exclusivités, pourrait très bien relancer la machine et confier la franchise à une autre boîte. Mais à quoi bon après tous ces retours froids et des ventes bien basses ? Les joueurs peuvent toujours essayer de se faire entendre car sur un malentendu, ça peut peut-être marcher...