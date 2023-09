Vous vous rappelez l'époque où se procurer une PS5 était un véritable parcours du combattant ? Pour le plus grand bonheur de tous, cette période est révolue. Désormais, tous les joueurs qui veulent s'offrir la dernière console de Sony peuvent le faire. Les plus pointilleux peuvent même se procurer des façades pour personnaliser leur PS5 à leur goût. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore la console, peut-être que ce nouveau pack dévoilé par Sony vous donnera peut-être envie de craquer.

Un nouveau pack PS5 dévoilé, il va faire des heureux

PlayStation vient d'officialiser un nouveau pack PS5 comprenant le jeu le plus attendu de l'année par les fans de foot : EA Sports FC 24. Ce pack sera disponible à partir du vendredi 29 septembre, jour de sortie du titre. Les précommandes ouvriront dès le 25 septembre, alors tenez-vous prêt, car les amateurs de ballon rond pourraient se ruer dessus à toute vitesse comme Mbappé. Vous pourrez le précommander sur le site PlayStation Direct ou chez les revendeurs participants.

Précisons qu'EA Sports FC 24 n'est pas en version boîte dans ce pack. Il y a simplement un code pour télécharger le jeu sur votre PS5, comme ce fut le cas pour le bundle de Final Fantasy 16 en juin ou celui de Marvel's Spider-Man 2, par exemple. Mais ce n'est pas tout, comme les leaks l'avaient dévoilé à l'avance, Sony a aussi glissé une petite surprise pour vous lancer au mieux dans le jeu. Un code permet de récupérer « 1 Pack de Joueurs Rare Gold** et 3 Joueurs Iconiques en prêt non échangeables valables pour 5 matchs Ultimate Team ». Évidemment, une manette DualSense est aussi comprise dans le lot. D'ailleurs, si vous comptez profiter du jeu en local, Sony met aussi en vente un autre bundle avec juste une manette DualSense et un code pour installer la simulation de football. Pour mettre la main sur celui-ci, il faudra attendre jusqu'au 18 octobre 2023.

Pour les plus impatients, rappelons qu'EA Sports FC 24 sera jouable en accès anticipé dès le 22 septembre. Si vous voulez y jouer pour pas cher, l'abonnement EA Play est actuellement à 1 € sur PS5 et PS4. Grâce au service, vous pourrez en profiter pendant 10 heures, ce qui est plutôt pas mal.