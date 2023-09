Récemment, Sony a déployé une mise à jour conséquente pour les utilisateurs de la PS5, intégrant de nombreuses améliorations et fonctionnalités inédites. Parmi elles, l’extension de la prise en charge de la capacité de stockage SSD M.2 jusqu’à 8 To. Mais aussi l’ajout du support Dolby Atmos garantissant une expérience sonore enrichie, et des progrès notables en matière d’accessibilité. Notamment, avec l’incorporation du support pour une seconde manette DualSense et l’intégration du retour haptique dans l’interface de la PS5. Enfin, l'application PS Remote Play est désormais compatible avec davantage d'appareils Android. Et l’on note également des améliorations concernant les sessions de jeu partagées et l’outil d’aide au jeu. Toutefois, toutes les modifications n’ont pas été mises en avant par Sony.

Un changement sur PS5 totalement secret

En effet, un changement notable mais non annoncé concerne les profils d'utilisateurs. La fonctionnalité "PS5 Accolades" a disparu, un détail non mentionné explicitement dans les notes de mise à jour mais que les utilisateurs ont repéré. Avant cette mise à jour, la page de profil présentait des éléments tels que les trophées, les distinctions, le nombre de jeux dans la bibliothèque et le cercle d'amis de l’utilisateur. Maintenant, la section distinctions a cédé la place à une présentation des trois jeux les plus joués par l’utilisateur, avec le nombre d'heures dédiées à chacun. Cette modification donne une nouvelle dimension sociale, permettant d'espionner les jeux favoris de vos amis ou d'afficher fièrement vos propres exploits, bien que cela puisse aussi révéler ce que certains pourraient considérer comme leur "mur de la honte".

Pour prendre l'exemple du jeu sur PC, il est toujours amusant de jeter un œil au profil Steam d'un ami ou d'une amie pour voir quel est son dernier coup de cœur. Décidément, le mois de septembre 2023 s'annonce riche en nouveautés pour la PS5. Entre la mise à jour majeure et le State of Play récent, la communauté a de quoi être satisfaite. Quoi que...

Une belle rentrée

PlayStation a ainsi révélé un nouveau State of Play, confirmant les rumeurs qui circulaient à ce sujet. Au cours de cette présentation d'environ 30 minutes, plusieurs annonces ont été faites, dont l'introduction de FF7 Rebirth à travers un trailer spectaculaire. Le très attendu Marvel's Spider-Man 2 a également été dévoilé, augmentant d'un cran l'enthousiasme des fans de la franchise. Sur le front du matériel, trois nouvelles variantes de couleurs pour les façades PS5 et DualSense ont été présentées, les manettes et les coques étant respectivement tarifées à 64,99€ et 49,99€. Ces nouveautés seront mises sur le marché en novembre 2023 et janvier 2024, les précommandes débutant en octobre 2023.

L'événement a aussi servi de plateforme pour l'annonce très attendue du DLC Ada Wong de Resident Evil 4, complétée par un aperçu du mode VR gratuit. Nous avons pu aussi en apprendre plus sur la sortie de Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord sur PSVR 2, qui a été confirmée pour le 26 octobre 2023. Bien que certains aient trouvé l'événement un peu décevant, il offrait néanmoins une belle perspective sur les futures attractions de la PS5.