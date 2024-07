Concord sera la future exclu PS5 de Sony Interactive Entertainment pour 2024. Un FPS multijoueur à 5 contre 5 qui puise ses inspirations du côté d'Overwatch et même de Destiny. Les premiers retours sont tombés, et apparemment, ce serait une bonne surprise. Si vous faites partie des curieux, Concord sera jouable gratuitement avant sa sortie à partir du mois de juillet. On le sait, PlayStation a encore de nombreuses cartouches en stock, qui peinent à se montrer. Et parmi elles, il y a le prochain jeu d'un studio indépendant racheté en 2021 par le constructeur.

Une grosse exclu PS5 se détaille un peu

Même trois ans après sa sortie, Returnal reste l'un des meilleurs jeux PS5. Et pour certains, c'est même la meilleure exclusivité à posséder. Une pépite signée Housemarque, un studio très apprécié à qui l'on doit Dead Nation, Super Stardust, Resogun, Nex Machina etc. Depuis le lancement de Returnal, qui a été à la hauteur des attentes en interne, le studio finlandais a reçu l'aval pour déménager et voir les choses en grand. La société veut créer « l'un des sièges sociaux de jeux vidéo les plus avancés des pays nordiques d'ici la fin 2024 ». « Ces nouvelles infrastructures témoigneront non seulement de notre riche héritage en matière de jeux, mais sera aussi un phare de l'innovation et de la créativité dans la capitale la plus septentrionale » a ajouté Housemarque dans un communiqué en 2023.

Que prépare le studio dans leur coin ? Une nouvelle licence PS5 aux allures de Returnal étant donné qu'on retrouvera certains éléments qui ont fait le charme et le succès du jeu. « Je suis très heureuse à l'idée de reprendre ces éléments et de voir comment ils peuvent coller à l'histoire de notre nouvelle propriété intellectuelle » avait déclaré Eevi Korhonen, senior narrative designer, lors d'un entretien avec VGC.

Des infos pour le prochain jeu du studio de Returnal

Aujourd'hui, on apprend plusieurs choses grâce à une offre d'emploi. Visiblement le successeur de Returnal, qui n'est pas encore Returnal 2, tournera encore sous Unreal Engine. Et les ambitions ne seront pas revues à la baisse puisqu'Housemarque indique clairement que leur jeu PS5 est un AAA. « Chez Housemarque, vous serez responsable de la conception, du prototypage et de l'intégration des ennemis pour un jeu AAA. Nous sommes à la recherche d'un senior game designer qui se concentrera sur la conception d'ennemis et de boss pour notre prochain gros jeu » peut-on lire sur l'offre d'emploi déposée sur LinkedIn. Les boss seront donc encore présents, et s'ils sont aussi soignés que dans Returnal, autant dire qu'on a hâte. Reste désormais à savoir si la composante roguelite sera conservée ou non.