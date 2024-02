Et il y a parfois des jeux qui reviennent de très loin comme Cyberpunk 2077. Après une sortie désastreuse, qui restera comme étant l'un des plus gros accidents vidéoludiques, le RPG de CD Projekt Red (The Witcher) a remonté la pente. Les développeurs se sont focalisés sur l'essentiel en corrigeant une myriade de problèmes, et en concevant une extension qui n'a pas déçu. Un cas d'école qui n'est pourtant pas isolé. En effet, un autre jeu, qui a été peut-être propulsé trop vite et pas de la bonne façon sur le devant de la scène, a effectué sa propre remontada hallucinante. Il est aujourd'hui jouable gratuitement sur PS5... mais pas que !

Un jeu gratuit sur PS5 qui va vous éblouir

Après les nouveaux jeux gratuits Steam, Sony Interactive Entertainment et un studio indépendant ont aussi un cadeau pour les utilisateurs PS5 (entre autres). Et cela concerne un titre de très grande envergure qui aurait pu creuser sa tombe dès sa sortie. Mais en définitive, les équipes n'ont rien lâché et il est désormais très apprécié. C'est No Man's Sky. Un bac à sable dans l'espace qui mise sur l'exploration de planètes, aux biomes tous différents, la collecte de ressources et sur la construction.

Pour célébrer le lancement de l'expédition Omega dans No Man's Sky, qui sera disponible jusqu'au 29 février 2024, Hello Games et PlayStation offre gratuitement le jeu sur PS5, PS4 et PSVR 2. Une grande première qui devrait permettre au titre indé de faire le plein de clients, après des années de travail pour améliorer l'expérience qui était décevante en 2016.

« C’est une grande première : TOUS les joueurs PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR et PlayStation VR2 sont conviés dans notre univers pour découvrir la dernière expédition en date de No Man’s Sky, et ce même s’ils ne disposent pas du jeu complet. En effet, aucun achat n’est requis : il n’y a aucune microtransaction, aucune mécanique de jeu gratuit, juste un univers gigantesque à explorer gratuitement avec vos amis » indique le PS Blog. Il y a en revanche une limite, car No Man's Sky ne restera pas à vie dans votre bibliothèque. C'est une version d'essai gratuite qui s'étale du jeudi 15 au lundi 19 février 2024.

No Man's Sky jouable gratuitement sur PlayStation 5, PS4 et PSVR2

No Man's Sky est jouable gratuitement sur PS5, PS4 et PSVR2, et il faut se dépêcher avant que l'offre ne prenne fin. Cette version vous laissera approcher tout le contenu du jeu, y compris la nouvelle expédition Omega disponible avec la dernière mise à jour. Un patch très important qui comprend « une refonte totale des expéditions, de nouvelles missions sur les planètes, un nouveau Dreadnought pirate et bien plus encore ».

Sean Murray, le patron d'Hello Games, a expliqué que cette mise à jour inaugure un système d'expéditions remanié. Maintenant, les explorateurs de l'univers peuvent réaliser des voyages avec des provisions sur mesure, leurs vaisseaux et de revenir sur la partie principale avec tous les éléments débloqués. D'ailleurs, des objets inédits comme un bâton, un jetpack et un casque ont été ajoutés.

Pour la toute première fois, affrontez l’univers grâce à une flotte de frégates menée par un navire capital, le dreadnought. Si les joueurs parviennent à vaincre des frégates pirates en combat, les voyageurs peuvent monter à bord du dreadnought pour en prendre le contrôle. Sean Murray, patron d'Hello Games, via le PlayStation Blog.

Enfin, il y a également du neuf sur la variété des quêtes qui sont générées de manière procédurale, c'est-à-dire aléatoire. No Man's Sky est gratuit sur PS5, PS4 et PSVR 2 jusqu'au 19 février prochain.