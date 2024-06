La PS5 s'octroie une mise à jour inattendue. On peut vous le dire, elle va réjouir une frange des joueurs et joueuses qui l'espéraient depuis longtemps.

L'actualité PlayStation a quelque peu bougé ces derniers temps entre le State of Play et les annonces du Summer Game Fest 2024. De nouveaux jeux vont arriver prochainement, on a donc été ravis d'en voir davantage ces derniers jours. Mais les productions à venir ne sont pas les seules choses à surveiller, la PS5 en elle-même attend du nouveau. Eh oui ! Le hardware aussi a le droit a son actualité en ce mois de juin bien rempli.

De fait, la PlayStation 5 accueille une nouvelle mise à jour. Depuis le début de l'année, la dernière console en date de Sony a eu l'occasion de s'optimiser encore de l'intérieur, notamment avec de nouvelles fonctionnalités. Cette fois encore, la nouveauté intégrée à la machine va faire des heureux. Découvrez tous les détails avec nous.

Une mise à jour PS5 qui va réjouir les fans de la première heure

C'est peut-être un détail pour certains, mais pour d'autres ça veut dire beaucoup. Les chasseurs de trophées vont, à coup sûr, apprécier cette nouvelle mise à jour pour leur console. De fait, les abonnés au PS Plus Premium vont pouvoir s'adonner à leur passe-temps favori avec encore plus de plaisir ! Maintenant, plusieurs jeux du catalogue “Classiques” qui n'en bénéficiaient pas accueille le système de trophées de PlayStation.

© PlayStation.

Vous-mêmes, vous avez peut-être remarqué que tous les jeux PS1, PS2 et PSP accessibles via l'abonnement Premium ne permettaient pas de décrocher ces fameuses récompenses qui s'obtiennent en accomplissant certaines choses en jeu (récolter un certain nombre d'éléments par exemple, ou abattre une quantité déterminée d'ennemis d'une manière précise). Jusqu'à présent, seuls les jeux édités directement par Sony incluaient systématiquement les trophées. Les jeux d'éditeurs tiers, eux, n'avaient pas la même obligation.

Désormais, même les titres rétro qui ne sont pas des productions Sony/PlayStation intégreront les trophées. On ne sait pas encore si cela concernera l'intégralité des jeux tiers. Néanmoins, on peut remarquer que nombre d'entre eux en profitent désormais, comme Oddworld Abe’s Exoddus, Alone in the Dark: The New Nightmare ou encore Star Wars: The Clone Wars.

Sony renforce ainsi sa l'empreinte de sa marque sur les jeux tiers. C'est également une façon de renforcer, à petite dose, l’intérêt des jeux disponibles en émulation. Beaucoup de joueurs et joueuses PlayStation qui apprécient d'être récompensés d'un trophée pour leur accomplissement, quand ils ne cherchent pas à tous les obtenir. Dès lors, ils apprécieront encore davantage les jeux rétro de leur abonnement Premium sur PS5.