En juillet dernier, Sony Interactive Entertainment a publié une énorme mise à jour pour les utilisateurs PS5. Un firmware console uniquement accessible aux membres du programme bêta. Ce patch conséquent devait débarquer d'ici la fin de l'année, et surprise, il est déjà là. On fait un point sur les nouveautés attendues, mais également sur des ajouts de dernier minute.

Les plus grosses nouveautés de la mise à jour PS5

Dès aujourd'hui, et après avoir téléchargé puis installé la mise à jour, la PS5 deviendra compatible avec le matériel Dolby Atmos. « L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos ». Ce n'est pas encore vraiment le format audio natif comme on l'entend, mais c'est déjà une belle avancée. Et d'après Digital Foundry, qui avait pu tester la fonctionnalité avant l'heure, l'émulation proposée est très convaincante. Vos oreilles devraient être heureuses, sauf si vous n'avez évidemment pas le matos adéquat (TV, home cinéma ou barre de son).

L'autre changement majeur, c'est la prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité. Actuellement, la PS5 ne peut pas accueillir de stockage supérieur à 4 To. Aujourd'hui, cette limite saute et passe à 8 To. Ce qui sera très confortable pour la plupart des joueurs, d'autant qu'il faut évidemment payer, très cher, ce type de disques. Par contre attention, vu le tarif, ne vous précipitez pas. N'importe quel SSD ne rentre pas dans la console, et c'est pourquoi Sony a mis en ligne un guide complet. Vous verrez en plus comment changer un disque sur PS5.

La PlayStation 5 se veut également meilleure en matière d'accessibilité. Ainsi, une seconde manette DualSense pour soutenir un enfant, une personne handicapée ou autre. « Désormais, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette auxiliaire. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette. Cette fonctionnalité vous propose une nouvelle manière de profiter des jeux avec vos amis ou d’aider un ami ou un enfant à franchir une section ardue dans un jeu ». Vous avez le choix du modèle entre la DualSense classique, la Edge ou une manette PlayStation 5 d'une société tierce sous licence.

Crédits : PlayStation Blog.

Les autres ajouts de ce nouveau firmware PlayStation 5

Pour continuer sur l'accessibilité, sachez que l'interface de la PS5 est maintenant compatible avec le retour haptique de la DualSense, DualSense Edge et les PSVR 2 Sense. Les manettes du casque de réalité virtuelle qui est enfin disponible partout et pas uniquement sur la boutique officielle PlayStation. « Une fois cette option activée, les effets sonores du système pour certains événements sont retranscrits physiquement par le biais du retour haptique, comme le fait d’effectuer la mise au point sur une zone de l’écran, d’atteindre le dernier élément d’une liste ou de cocher une case, ou encore lorsque vous recevez une notification ou que vous lancez un jeu. Cette fonctionnalité optionnelle renforce l’immersion et est particulièrement utile aux joueurs malvoyants ou malentendants qui apprécient un retour supplémentaire confirmant leur saisie ».

Si vous avez l'habitude de partager vos sessions de jeux, il y a du mieux aussi. Il est possible d'inviter un joueur dans une Party fermée sans qu'il n'appartienne au groupe. On peut également envoyer des invitations de Party, qu'elles soient ouvertes ou fermées, à des groupes. En vous rendant dans l'onglet « Amis », vous pourrez plus facilement aller vers ceux qui participent à une activité que vous pouvez rejoindre. Pour rester dans cette idée de partage, si un joueur diffuse son écran dans une Party, il n'y a pas besoin de l'intégrer pour avoir un aperçu. Le Centre de jeu affiche un suivi assez complet des tournois dans lesquels vous vous êtes engagés.

Une option pour rechercher vos jeux dans votre bibliothèque a été implémentée. Et enfin, les cartes de l'Aide au jeu, qui vous permet de faire un point sur les activités in-game en cours ou passées, ont été améliorées. Tout cela, on le savait déjà. Mais surprise, le PS Blog annonce d'autres fonctionnalités.

Crédits : PlayStation Blog.

De nouvelles fonctionnalités annoncées pour la PS5

Dans l'article qui détaille en long, en large et en travers la mise à jour PS5, le PlayStation Blog révèle des fonctionnalités inédites supplémentaires. L'application PS Remote Play, qui permet de jouer à distance à sa console comme le futur PlayStation Portal, est compatible avec plus d'appareils Android. Des téléviseurs comme des smartphones et tablettes.

Le PS Remote Play amélioré sur Android

Avec PS Remote Play, vous pouvez streamer des jeux de votre console PS5 ou PS4 vers un autre appareil. Notamment des smartphones et des tablettes (iOS, Android), des PC et des Mac par le biais d’une connexion Internet ou de votre réseau domestique

Dès aujourd’hui, l’application PS Remote Play sera disponible sur les appareils sous Android TV OS 12.

La compatibilité a été vérifiée avec les appareils Chromecast avec Google TV (modèle 4K) et Téléviseur BRAVIA XR A95L

L'application mobile PS App fait peau neuve, mais pas tout de suite

Puisqu'on parle du PS Remote Play, la PS App mobile va avoir une mise à jour iOS et Android. « Tout comme avec les mises à jour de la console PS5, vous pourrez réagir aux messages avec des emojis. Et avoir un aperçu du Partage d’écran d’un joueur avant de rejoindre une Party via l’application PS App ».