La dernière mise à jour PS5 n'a pas fait les choses à moitié. Contrairement au firmware de cet été, qui était juste là pour « améliorer les performances du système » encore et toujours, celui de septembre a introduit un nombre conséquent de nouveautés et pas des moindres. Mais il semblerait que Sony ait une autre surprise en stock.

Une mise à jour secrète pour la PS5 découverte

Selon un forumeur de Reddit, la PS5 aurait donc reçu une sorte de mise à jour secrète, mais qui pourrait se situer du côté des serveurs et non de la console en elle-même. Quelle est cette découverte ? Avant, seuls les derniers jeux joués, qui sont sur le dashboard, pouvaient être mis à jour manuellement via le bouton Options et « Vérifier si des mises à jour sont disponibles ». Mais si l'on en croit l'internaute, c'est désormais applicable à l'ensemble des titres qui figurent dans la bibliothèque PS5.

L'utilité d'un tel ajout ? Pouvoir mettre à jour un jeu avant de l'installer. Une fonctionnalité qui manque cruellement pour certains. « C'est qu'il leur ait fallu pratiquement trois ans pour l'ajouter »; « Ca leur a pris a bien pris 3 à 4 ans pour nous donner les dossiers sur PS4 » peut-on lire dans les réactions. Un ajout très inutile donc, mais qui ne semble pas disponible chez tous les utilisateurs PS5. Si plusieurs témoignages confirment bien voir cette option, pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Un déploiement progressif ? Ca y ressemble, bien qu'il soit bizarre que Sony n'ait pas communiqué sur le sujet.

Désormais, les joueurs attendent autre chose qui a un lien direct : l'historique de mises à jour. « Je trouve encore plus déconcertant qu'il n'existe aucun moyen de vérifier l'historique des mises à jour ». En effet, à l'heure actuelle, on ne peut pas accéder à un récapitulatif des patchs déjà installés. Une nouvelle addition secrète pour plus tard ?

L'une des nouveautés du firmware 23.02-08.00.00 PlayStation 5 (crédits : Sony).

Les dernières nouveautés PlayStation 5

La mise à jour PS5 23.02-08.00.00 apporte un grand nombre d'améliorations dans tous les domaines, à commencer par celui de l'accessibilité. Maintenant, une seconde manette peut être connectée pour naviguer dans les menus et parcourir les jeux, dans le but d'aider un enfant ou une personne handicapée à franchir un passage trop compliqué. Les effets sonores de la console sont désormais rendus via le retour haptique de la DualSense. « Cette fonctionnalité optionnelle renforce l’immersion et est particulièrement utile aux joueurs malvoyants ou malentendants qui apprécient un retour supplémentaire confirmant leur saisie ».

Après trois ans sur le marché, la PS5 est presque compatible Dolby Atmos. « Presque » car il s'agit d'une solution qui a recours à l'audio 3D de la machine. « L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos ». Pour les gros consommateurs de jeux numériques, entre autres, il y a du neuf également. La capacité des SSD pris en charge a été étendue à 8 To contre 4 To auparavant. Mais attention à la facture salée du support...