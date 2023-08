On dirait bien que Sony se prépare à faire revenir une franchise encore toute jeune, mais qui a déjà ses fans. Une découverte tease l'arrivée d'au moins un nouveau jeu PS5 ou peut-être même plus ?

Malheureusement pour Sony Interactive Entertainment, une surprise vient de fuiter à l'avance. Le constructeur japonais a effectué une démarche importante qui promet le retour d'une licence très chouette. Une IP qui ne demande qu'à grandir mais de quelle(s) manière(s) ? Ce nouveau projet pourrait en effet être un jeu PS5, mais pas uniquement. Plusieurs autres pistes sont possibles.

PlayStation veut faire revenir cette mascotte à croquer

Après un PlayStation Showcase mitigé, les joueurs PS5 attendent avec impatience la prochaine conférence de Sony. Des dizaines et des dizaines de jeux sont en développement mais n'ont pas encore été annoncés. Et si une nouvelle prise de parole avait lieu dans quelques semaines ? Lors d'un événement dédié ou, dans le pire des cas, aux Game Awards 2023 par exemple ? Chez Sony, ça s'active.

Nos confrères de Gematsu ont remarqué que Sony Interactive Entertainment avait procédé à de nouveaux dépôts de marque le 25 août dernier. En plein pendant la Gamescom 2023 qui s'est terminée ce week-end. Les deux fiches enregistrées auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle concernent Astro Bot. Le petit robot à croquer qui a été créé par la Team Asobi et (feu) SIE Japan Studio. Une mascotte qui a tout d'une grande et qui a été au moins aperçue par plus de 40 millions de joueurs PS5 grâce au jeu gratuit Astro's Playroom présent sur toutes les consoles.

Si l'on regarde de plus près les dépôts, on peut supposer qu'un nouveau jeu PS5 Astro Bot est bien en chemin. Mais ce n'est pas le seul projet potentiel. En effet, les catégories dans lesquelles la marque est placée englobent également la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le mobile ou encore le divertissement avec les films et séries. Vers un Astro's Playroom 2 sur PS5, Astro Bot Rescue Mission 2 sur PSVR 2 ou une adaptation ?

Astro's Playroom pré-installé gratuitement sur toutes les PS5 (crédits : PlayStation).

Astro Bot de retour sur PS5 ou PSVR 2 ?

Astro Bot de retour sur PS5 ? Depuis 2021, au moins, la Team Asobi est sur un jeu d'action 3D et était à l'époque à la recherche d'un level designer. Son rôle ? Concevoir des niveaux avec un bon rythme et des situations créatives variées. Être en mesure d'injecter de l'humour dans ce soft secret était également une condition. Dans une interview, Nicolas Doucet, le patron du studio, avait aussi confirmé être en train de travailler avec la DualSense et sa volonté de continuer à exploiter les nouvelles technologies. Astro Bot coche toutes ces cases, d'autant que le côté familial sera aussi visiblement un aspect primordial des productions de la Team Asobi.

Le petit robot bleu, blanc et noir, demeure une merveilleuse vitrine pour la manette PS5 DualSense, mais a surtout fait une démonstration impressionnante du premier PSVR avec Astro Bot Rescue Mission. Pourquoi pas un Astro Bot Rescue Mission 2 sur PSVR 2 ? Après un excellent lancement, avec de grands noms tels que Gran Turismo 7 ou Resident Evil Village, le casque a absolument besoin d'annonces fortes pour ne pas retourner dans l'ombre. Vu l'accueil d'Astro Bot Rescue Mission 1, ce serait une très belle cartouche.

Et sur Twitter, les joueurs sont prêts à signer pour le retour d'Astro sur PS5 ou PlayStation VR 2. « J'espère voir Astro Bot sur PSVR 2 prochainement ! »; « Astro's Playroom est l'un de mes platformers préférés depuis Super Mario Odyssey en 2017. Je n'ai jamais joué au jeu VR, mais j'ai envie de me procurer le PSVR 2 à un moment donné. Donc lorsque je serai prêt, j'espère qu'il y aura un nouveau jeu PS VR 2 »; « Astro est un excellent titre donc j'espère que ça signifie que de nouveaux softs arrivent »; « Yeeeessss. Astro's Playroom 2 ? »; « Un jeu complet Astro Bot PS5 avec une compatibilité optionnelle PSVR 2 serait un choix judicieux » peut-on lire sur le réseau social.

Vous concernant, êtes-vous prêts pour Astro sur PlayStation 5 et / ou PlayStation VR 2 ?