Une annonce excitante pour les amateurs de jeux de rôle : un jeu très attendu s'apprête à faire son apparition sur les consoles PS4 et PS5. En parallèle, la suite de ce titre célèbre sera également disponible sur Xbox Series. Cette nouvelle va certainement ravir les fans qui attendaient depuis longtemps de pouvoir profiter de cette aventure épique sur leurs consoles préférées.

Enfin sur PS5 !

Le comité de classification des jeux vidéo de Taïwan a récemment noté le jeu Octopath Traveler pour les consoles PS5 et PlayStation 4, ainsi que Octopath Traveler II pour Xbox Series. Cette annonce marque une étape significative pour les fans de cette série de RPG acclamée par la critique, qui attendent depuis longtemps une sortie sur les consoles PlayStation.

Octopath Traveler a fait ses débuts sur Nintendo Switch le 13 juillet 2018, avant de sortir sur PC via Steam le 7 juin 2019, puis sur Stadia le 28 avril 2020, et enfin sur Xbox One le 25 mars 2021. Cependant, malgré le succès du jeu, il n'avait jamais été disponible sur les consoles PlayStation jusqu'à présent. La classification récente des versions PlayStation de Octopath Traveler suggère que la date de sortie sera bientôt annoncée, probablement en parallèle avec celle de Octopath Traveler II sur Xbox Series. Selon des rapports récents, la version Xbox Series du second opus devrait sortir en juin et sera également disponible via Xbox Game Pass. Cette double sortie pourrait revitaliser l'intérêt pour la série et attirer de nouveaux joueurs sur les différentes plateformes.

Un très beau RPG

Octopath Traveler, développé par Square Enix, est un jeu de rôle qui se distingue par son esthétique unique mêlant des éléments rétro 2D à des graphismes réalistes en 3D. Le jeu propose aux joueurs d'incarner huit personnages différents, chacun avec ses propres histoires et quêtes secondaires. L'univers d'Orsterra, vaste et plein de dangers, offre une richesse narrative où chaque personnage dévoile progressivement son histoire à mesure que l'aventure progresse.