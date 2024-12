Les weekends sont souvent l'occasion de tester gratuitement de nouvelles expériences sur différentes plateformes, et la chose se confirme encore, en l'occurrence sur PS5. Si vous aimez les jeux avec une forte emphase sur le multijoueur, les deux titres disponibles à l'essai en ce moment pourraient vous intéresser, sans autre engagement que votre temps de jeu, à l'exception ceci dit, multi oblige, d'un abonnement au PS Plus pour en profiter.

Un taulier du FPS multi encore à l'essai sur PS5

Ce weekend sur PS5, les jeux mis en avant via un essai gratuit font la part belle au multijoueur. Le premier en est en un solide représentant jouissant d'une belle longévité : Rainbow Six Siege. Cela fait en effet 10 ans que le FPS d'Ubisoft existe. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de tir à la première personne avec une importance composante tactique, où l'on participe à des parties opposant terroristes et contre-terroristes, où il faut davantage réfléchir et planifier ses actions que défourailler à tout va comme dans un Call of Duty. Celles et ceux qui utilisent plus la force brute ne font jamais long feu.

Cette version d'essai gratuite de Rainbow Six Siege proposée par Ubisoft porte sur l'ensemble du jeu. Vous avez donc accès à toutes les cartes et tous les modes jamais sortis. Vous pourrez essayer le jeu sans bourse délier jusqu'au 12 décembre sur PS5, mais également sur PC et Xbox Series. Après cela, si le titre d'Ubisoft vous a plu, vous pouvez toujours voir pour l'acheter avec une réduction de 67% sur toutes les plateformes. L'avantage, c'est que toute votre progression, et par conséquent tous les éléments débloqués, seront transférés vers la version complète.

La dernière version du MMO d'Amazon profite de son arrivée récente sur consoles

Le second titre disponible à l'essai ce weekend sur PS5 et autres est New World Aeternum, la dernière version en date du MMORPG d'Amazon, fraîchement débarquée justement sur PS5 et Xbox Series. Celui-ci vous propose de créer un colon et de s'installer sur le Nouveau Monde dans une ambiance victorienne nimbée de fantaisie. Votre personnage pourra utiliser diverses classes orientées au choix combat au corps-à-corps, à distance, ou avec la magie. Il s'agit d'un MMO dit « social », avec une économie qui dépend principalement des joueurs eux-mêmes. Cette offre d'essai tant sur PS5 que Xbox Series vous permet cependant d'y jouer pendant seulement 4 heures. Si l'expérience vous a plu, en faire l'acquisition vous permettra toutefois de conserver votre progression. Celui-ci n'est cela dit malheureusement pas éligible à une promotion.

Sources : Ubisoft ; New World