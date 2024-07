Il n'y en a en effet pas que pour l'Epic Games Store, Steam et autres pour profiter de jeux gratuits. Les joueuses et joueurs PS5 peuvent en effet également essayer divers titres sans bourse délier. Du jeu multi au jeu solo en passant au free to play, voici les offres gratuites du moment sur la console de Sony.

Deux gros jeux multi gratuits pour un temps limité sur PS5

En attendant ces prochains gros jeux que sont Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows, Ubisoft permet aux joueuses et joueurs PS5 de profiter de son jeu de combat nous faisant découvrir plusieurs factions au « Moyen-Âge » s'étant bien étoffé depuis sa sortie en 2017 : For Honor. Vous avez ainsi jusqu'au 5 août à 14h pour essayer ses dizaines de personnages différents, aux styles de combat uniques, à travers divers factions comme les chevaliers, les vikings, ou les guerriers japonais.

Changement radical d'ambiance pour le second gros jeu multi gratuit disponible en ce moment sur PS5. Place maintenant au jeu d'horreur asymétrique bien connu de Behaviour Interactive : Dead by Daylight. Incarnez un des nombreux et uniques tueurs du jeu pour éliminer quatre survivants tentant d'échapper à votre emprise, ou l'inverse. Vous pouvez également essayer le tout nouveau mode 2 tueurs contre 8 survivants, qui a également accueilli l'iconique Lara Croft de Tomb Raider dans la seconde équipe. Tout cela est disponible jusqu'au 8 août à 21 heures.

De nouveaux jeux gratuits à découvrir sur la console de Sony

Nous n'en avons pas encore fini avec les gros jeux multi disponibles sur PS5, avec cette fois un titre qui est en revanche là pour rester : Valorant. Le concurrent free-to-play à Counter-Strike de Riot Games est en effet sorti en beta ouverte ce week-end sur la console de Sony, ainsi que sur Xbox Series. Cerise sur le gâteau : aucun abonnement au PS Plus n'est requis pour en profiter. À vous donc de vous adonner à ce mélange entre Counter-Strike et hero-shooter, avec la maîtrise des jeux multi qu'on connaît de Riot Games.

Autre jeu free-to-play en ce moment disponible sur PS5 : Asphalt Legends Unite, une franchise à l'origine mobile, qui s'exporte désormais sur consoles. Si vous cherchez une alternative à des titres comme Gran Turismo 7, en voici une qu'il ne vous coûtera rien d'essayer. Enfin, les amateurs de jeux solo peuvent tester sans bourse délier le récemment sorti Rise of the Ronin de Team Ninja. Celui-ci se laisse en effet actuellement découvrir via une démo gratuite téléchargeable par tout le monde, abonnement PS Plus ou non.

Source : PlayStation Store