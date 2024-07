La météo n’est pas clémente pour tout le monde, ça tombe bien, il pleut aussi des jeux gratuits sur les consoles de Sony. Les joueurs PS5 vont en effet pouvoir se faire plaisir sans avoir à sortir le portefeuille pour les quelques jours qui viennent. Plusieurs jeux gratuits sont disponibles pour un temps limité, d’autres viennent tout juste de sortir et on peut même désormais tester l’une des plus grosses exclusivités de l’année gratuitement. Ce n’est pas beau, ça ?

Des jeux en pagaille à tester gratuitement sur PS5

C’est la fête ! En plus des jeux offerts par l’Epic Games Store, les jeux gratuits sur Steam et ceux jouables gratuitement grâce au Xbox Game Pass, il y a plein de choses à faire aussi sur PS5. Ubisoft propose par exemple l’un de ses plus gros jeux gratuitement le temps d’un long week-end, tandis qu’un des meilleurs jeux multi de ces dernières années s’ouvre à tout le monde. Sans compter l’arrivée d’un nouveau free-to-play et d’une version d’essai pour l’une des plus grosses exclusivités de l’année.

Ubisoft rend l’un de ses jeux gratuit pour un temps limité sur PS5

L'éditeur français met régulièrement à disposition ses jeux gratuitement. Souvent, ce sont des jeux entiers qui sont disponibles sans frais pour un temps limité. Ça permet de découvrir de gros hits, généralement multijoueur, comme si on les possédait et même de conserver sa progression de manière à ne pas repartir de zéro en cas d’achat définitif. Après The Crew Motorfest il y a peu, c’est For Honor qui devient gratuit pendant une semaine sur PS5 notamment.

Le jeu de combat médiéval d’Ubisoft, qui a frôlé la mort, est toujours debout et continue de se mettre à jour. Doté d’un gameplay exigeant et bien trouvé, de plusieurs modes de jeu et de quelques surprises, For Honor est désormais bourré de contenu. Avec son roster constitué de plusieurs dizaines de personnages uniques issus de différentes cultures et mythologies, le jeu offre une vraie variété d’approches. D'ailleurs un nouveau héros fait son entrée dans le jeu, Sohei, un moine guerrier qui manie pas moins de sept armes différentes.

For Honor est donc gratuit sur PS5 du 25 juillet au 5 août 2024 à 14h.

Un très gros jeu multi devient lui aussi gratuit quelques temps

Si taper dessus armé jusqu’aux dents n’est pas trop votre genre, peut-être préféreriez-vous tester vos nerfs en affrontant un tueur sans armes, ou au contraire, relâcher la pression en massacrant de pauvres âmes de pixel sans défense ? C’est ce que propose Dead by Daylight, le célèbre jeu multi asymétrique de Behaviour.

Dead by Daylight sera lui aussi gratuit sur PS5 pour les prochains jours, mais juste un gros week-end.

Ce sera l’occasion de découvrir le nouveau mode de jeu en 2 v 8 qui change complètement la donne. Ici, les cartes sont plus grandes, les tueurs sont en duo et les survivants en groupe de 8. Un vrai bain de sang en perspective…

Au-delà de ça, Dead by Daylight propose désormais plusieurs dizaines de survivants jouables et autant de tueurs uniques. Le jeu profite également d'une tonne de collaborations, ce qui fait que des personnages iconiques sont aussi jouables, tous issus de licences cultes du jeu vidéo, du cinéma ou de la pop culture. À la volée, sont présents Tomb Raider, Resident Evil, Chucky, Leatherface, Freddy Krueger ou encore les licences Silent Hill, Saw et Stranger Things. Bref, du beau monde.

Dead by Daylight sera donc jouable gratuitement du 25 au 28 juillet sur PS5

Une grosse exclu PS5 jouable gratuitement dès maintenant

En plus de ces jeux gratuits limités dans le temps, les joueurs PS5 peuvent profiter d’une belle version d’essai pour Rise of the Ronin, l’une des plus grosses exclus de l’année.

Annoncé il y a peu, le jeu s’est offert une démo jouable gratuitement et sans condition pour tous les joueurs PS5. Il suffit de se rendre sur le PlayStation Store pour en profiter dès maintenant.

Le jeu vous propose une partie du début de son aventure, et déjà un choix important à faire qui pourra impacter le scénario. Les répercussions, vous pourrez les voir si vous passez à la caisse ensuite puisque tout ce que vous ferez dans la démo sera transférable sur le jeu complet par la suite. L’occasion rêvée de tester ce A-RPG parfois exigeant, mais au gameplay souvent grisant.

Rise of The Ronin est disponible sur PS5 et une démo gratuite pour tous est désormais téléchargeable sur le PS Store.

Une licence free to play déjà très appréciée, enfin dispo sur PlayStation 5

Jeu gratuit tout fraichement débarqué sur PS5 et pas des moindres, le dernier volet d’une des plus grosses licences de free to play de ces dernières années, Asphalt. Ça ne parlera peut-être pas aux joueurs consoles, mais il s’agit d’une immense franchise de jeux gratuits à l’origine disponible uniquement sur mobile.

Avec Asphalt Legends Unite, la licence débarque sur console. Toujours gratuit, le jeu propose une pléthore de véhicules à déverrouiller pour se taper la bourre sur des circuits déjantés à fond la caisse. Du gameplay résolument arcade mais qui plaît. Sauts, dérapages de folie, booster à gogo, pointes de vitesse démesurées la recette détonne. Depuis sa création, la licence est extrêmement appréciée et a été téléchargée des centaines de millions de fois.

Asphalt Legends Unite est disponible gratuitement sur PS5.