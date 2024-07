Un nouveau jeu PS5 gratuit fait déjà un carton quelques jours seulement après sa sortie. Et pour remercier les joueuses et joueurs, le studio offre un petit cadeau de bienvenue.

Tandis qu'Helldivers 2 essaye de sauver ce qu'il reste de démocratie avec un nouveau patch, la PS5 s'est offert récemment un jeu gratuit disponible également sur PC et mobile. Son lancement était attendu de pied ferme étant donné que le titre en question est développé par miHoYo et HoYoverse. Les deux sociétés chinoises derrière les (très) populaires Genshin Impact et Honkai Star Rail. Il faut croire qu'ils détiennent encore la formule magique avec leur récente production qui est déjà prisée.

Le nouveau jeu PS5 gratuit de miHoYo et HoYoverse cartonne

Zenless Zone Zero est l'une des principales sorties jeux vidéo de juillet 2024. Il s'agit d'un action-RPG qui avait séduit avant même son lancement par sa direction artistique en cel-shading, mais également son gameplay riche. Le jeu se déroule dans un univers post-apocalyptique où les personnages doivent survivre à travers des zones surnaturelles appelées Néantres. Le départ de ce jeu gratuit PS5, PC et mobile est un véritable carton. Alors qu'il n'est disponible que depuis le 4 juillet sur ces plateformes, il revendique plus de 50 millions de téléchargements. Un succès monstrueux.

Chers Proxies, Bonjour à vous ! Depuis sa sortie, Zenless Zone Zero a atteint les 50 millions de téléchargements à travers le monde. Une ville qui n'existait que dans les espoirs et rêves de l'équipe de développement n'a jamais été aussi animée qu'aujourd'hui. Votre patience et votre soutien ont fait de Nouvelle-Eridu ce qu'elle est aujourd'hui. Bien entendu, pour être à la hauteur des attentes de chacun d'entre vous, et qu'elle devienne vraiment une ville de miracles, nous avons consicence qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter. Nous encourageons tout le monde à nous faire part de leurs retours et suggestions via les canaux officiels. Via le compte X Zenless Zone Zero.

Un cadeau de bienvenue pour Zenless Zone Zero

Pour remercier les joueuses et joueurs PS5, PC et mobile, un beau cadeau de bienvenue est distribué en ce moment. Il renferme 1600 polychromes, la monnaie virtuelle du jeu qui permet par exemple d'acheter des personnages ou des armes. Toutes celles et ceux qui atteindront le niveau Inter-Knot 1 ou plus avant la version 1.1 recevront un mail avec ce bonus dans les 24 heures. Dans le message publié sur X, les équipes précisent que les performances seront améliorées et que d'autres environnements viendront enrichir cet univers. Zenless Zone Zero est disponible gratuitement sur PS5, PC et mobile.