Petit message à l’attention des joueurs et des joueuses PS5, Xbox Series et PC, un nouveau jeu peut être testé gratuitement et c’est une production plutôt récente.

Depuis quelques années maintenant, le weekend est devenu synonyme d’essais gratuits. C’est presque systématique sur Steam, preuve en est encore cette semaine avec trois jeux jouables dans leur intégralité pendant quelques jours. Côté Xbox, les membres du Game Pass Ultimate ont le droit aux Free Play Days, qui proposent autant de productions pendant une période limitée. Et de temps à autres, les joueurs PS5 ont aussi le droit à leur petit jeu gratuit temporairement. Petite surprise du weekend, voilà qu’une autre production se laisse approcher et par tout le monde. Pas de jaloux.

Un jeu PS5, Xbox Series et Steam à tester gratuitement

Le PlayStation Plus Premium propose régulièrement à ses abonnés de tester gratuitement certaines sorties récentes le temps de quelques heures. Une initiative qui fait davantage office de bonus pour inciter les joueurs à opter pour la formule haut de gamme. Cependant, nombreux sont celles et ceux qui préfèrent se contenter de celles inférieures. Sans compter les réticents qui ne sont tout simplement pas abonnés au service. Par chance, de temps à autre, les éditeurs proposent à tous les joueurs PS5, sans aucune distinction, d’essayer leurs productions. Parfois c’est temporairement, le temps d’un weekend gratuit comme en ce moment avec F1 2023. Dans d’autres il n’y a pas de limite, mais des restrictions en termes de contenus. C’est dans cette seconde catégorie que tombe ce nouveau jeu PS5 à tester gratuitement.

Et pas que sur la console de Sony d’ailleurs, puisque le jeu en question n’est autre qu’Immortals of Aveum, également disponible sur Steam et Xbox Series. La dernière production du label EA Originals tente donc le tout pour le tout en laissant les joueurs de tout horizon approcher ses trois premiers chapitres. Pour mémoire, celui qui a été longuement présenté comme un Call of Duty magique n’a pas eu le succès commercial escompté, malgré une proposition solide pour une première production AAA d’un studio indépendant. Les conséquences ont été lourdes pour Ascendant Studios, fondé par Bret Robbins l’un des vétérans de Call of Duty justement, puisqu’ils ont été contraints de licencier 45% de leur force de travail seulement quelques semaines après le lancement d'Immortals of Aveum.

Dans ce jeu de tir magique en solo aux hommages aux films Marvel prononcés, les joueurs suivent l’histoire de Jak, une nouvelle recrue des mages de combats, un ordre d’élite qui doit protéger le monde d’Aveum, au bord de l’abysse. Pour parvenir à leurs fins, ils auront accès à toute une panoplie de sorts et de talents qui laissent place à un déluge d’action lors des affrontements et des combats nerveux. Que vous souhaitiez le tester gratuitement sur PS5, Xbox ou Steam, il suffit simplement de se rendre sur la page d’Immortals of Aveum dans la boutique en ligne de votre plateforme de prédilection. Il n’y a aucune date limite pour l’essayer, son contenu étant néanmoins limité aux trois premiers chapitres. Parfait pour se faire une idée du jeu.