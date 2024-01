S'il y a bien une chose que l'on n'avait pas vue venir lors de ce State of Play, c'est bien l'annonce de la mise en ligne d'un très gros jeu gratuit que l'on attendait grandement. Bon, en réalité, comme bien souvent, tout avait fuité bien avant l'évènement en ligne de Sony, mais on va feindre la surprise. En tout cas, on ne va pas cacher notre joie de retrouver une licence dont le retour est hyper attendu : Silent Hill.

Un nouveau gros jeu gratuit sur PS5, dispo dès maintenant !

Oui, vous avez bien lu, Silent Hill nous offre un joli cadeau pour fêter son grand retour. Et qui dit cadeau, dit gratuit bien entendu. En plus de Silent Hill 2 Remake et sa bande-annonce, la licence a fait parlé d'elle avec une petite sucrerie bienvenue. Comme ça avait déjà été dit il y a un petit moment, Konami a décidé de faire monter la sauce avec une expérience horrifique particulièrement intense afin d'amorcer l'arrivée de son prochain Silent Hill. C'est donc Silent Hill: The Short Message qui débarque gratuitement dès ce soir sur PS5. Un « shadow drop » attendu, mais qui reste une excellente surprise quand même.

Le jeu, qui se présente visiblement comme une expérience assez courte, nous met dans la peau d'une jeune fille dotée de certains dons qui lui offrent autant de pouvoir que de cauchemar. Elle est à la recherche d'une de ses amies dans une bâtisse qui, si elle semble abandonnée, paraît surtout hantée par une présence démoniaque. Une créature terriblement effrayante (oui, même à travers le trailer elle fait flipper) sera visiblement à ses trousses. Reste maintenant à découvrir pourquoi, et ça, c'est votre problème à présent.

A bien des niveaux, ce nouveau jeu risque de surprendre. Déjà, l'ambiance à l'air complètement folle et visuellement, ça semble franchement réussi. Cerise sur le gâteau, il signera une grande première pour la franchise puisque le jeu se passe visiblement en vue subjective, comme Resident Evil 7 et Village ou encore P.T. Et on ne parle pas de ce dernier pour rien. Hmm.