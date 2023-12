Nouveau bon plan pour les joueuses et les joueurs PS5 comme PS4. Pendant une semaine complète, un nouveau jeu est mis gratuitement à leur disposition et sans concession.

Le weekend est devenu synonyme de jeux gratuits depuis quelque temps maintenant. Chaque semaine ou presque, les joueurs Steam comme Xbox Game Pass ont le droit à un ou plusieurs essais sur des productions, qu'elles soient orientées multijoueurs comme solo. Quant aux joueurs PS5 ils ont de temps à autre le droit à leur petit jeu gratuit du weekend. C’est le cas aujourd’hui avec une grosse production d’Ubisoft.

Rainbow Six Siege jouable gratuitement sur PS5 et PS4

Un nouveau jeu est jouable gratuitement sur PS5 et PS4. Rainbow Six Siege peut ainsi être testé jusqu’au 7 décembre à 13h, heure française. Les joueurs ont accès à l’intégralité du jeu, de ses maps, modes, opérateurs mises à jour et contenus gratuits, avec évidemment la possibilité de jouer avec ses amis. Comme d’habitude, toute progression au cours de cette semaine d’essai gratuit sera conservée si les joueurs PlayStation décident d’acheter Rainbow Six Siege par la suite. Notez que si le jeu est accessible gratuitement à tout le monde, il faudra impérativement avoir un abonnement PS Plus pour pouvoir en profiter, jeu multijoueurs oblige.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, Tom Clancy's Rainbow Six Siege est un jeu de tir tactique où vous alternez entre des phases d’attaque et de défense en 5c5. Le jeu a beau dater de 2015, il est encore loin d’accuser le poids des années grâce à son suivi et son gameplay dynamique. Entre coopération, stratégie, pièges, gadgets et destruction, le titre a su tirer son épingle du jeu grâce en s’assurant qu’aucune partie ne se ressemble. Les joueurs devront rivaliser d’ingéniosité et de coordination pour prendre leurs adversaires de court et les éliminer efficacement. Envie de le tester ? Rien de plus simple, voici la marche à suivre, sur PS5 comme sur PS4.

Aller sur le PS Store depuis votre console

Se rendre sur la page de Rainbow Six Siege

Cliquer sur les trois petits points, se situant juste à côté du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « PS4 | Full | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege »

Vous accéderez au PS Store PS4 et pourrez télécharger l’essai gratuit

Le téléchargement se lancera automatiquement ensuite.