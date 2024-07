Face aux critiques des développeurs et des joueurs, Sony s’est engagé à passer un grand coup de balai sur le PlayStation Store. En cause, les shovelwares qui pullulaient sur la boutique, ces fameux jeux payants sans intérêt qui se terminent en 10 minutes chrono, mais qui sont une bénédiction pour les chasseurs de trophées un peu trop flemmards. Ils offrent en effet des Platines faciles sans presque lever le petit doigt moyennant quelques euros. Malgré les efforts du constructeur, ces productions peu recommandables sont encore légion et voilà qu’un développeur propose un jeu gratuit PS5 dans la même lignée.

Un nouveau jeu gratuit PS5, pour un Platine facile

Avis aux chasseurs de trophées qui préfèrent la facilité à l’accomplissement, un nouveau titre est arrivé spécialement pour vous. Contrairement aux shovelwares qui tentent de soutirer votre argent, ce jeu PS5 et PS4 est entièrement gratuit et vous offre en prime avec un thème sur la console précédente. Ne vous attendez donc pas à une petite pépite, à des mécaniques de gameplay profondes ni quoique ce soit. Puzzle Drop Carnival de son nom, n'est ni plus ni moins de mettre les pièces de plusieurs puzzles (à n’en pas douter générés avec l’IA) à leur place, avec la possibilité d’affronter une IA lente comme tout. Un jeu gratuit PS5 et PS4 clairement sans intérêt, qui se termine en 10 minutes au plus, qui n’est là que pour booster artificiellement les statistiques des chasseurs de trophées.





Ce shovelware a en tout cas ranimé le débat autour de la pratique et du système de trophées, qui perd alors de sa valeur aux yeux de certains membres de la communauté. « Il est cassé depuis longtemps. Le nombre de trophées Platine qu’une personne a ne veut plus rien dire aujourd’hui. C’est à peine un indicateur de leurs prouesses ou accomplissements désormais. Le leaderboard de la chasse aux trophées est devenu inutile », argumente par exemple un internaute sur les forums spécialisés. C’est sûr qu’entre avoir cinq platines, comme ceux d’Elden Ring, Batman Arkham City ou Hotline Miami, et une centaine avec des shovelwares ou jeux gratuits PS5 aux trophées express il y a une sacrée différence.

Et vous que pensez-vous de cette pratique ? Préférez-vous trimer pour avoir vos Platines ou êtes-vous adeptes des trophées faciles ?

Source : PS Store