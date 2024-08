À l'instar de l'Epic Games Store, une offre de jeu gratuit va expirer demain, le 8 août, uniquement sur PS5. Il vous reste donc encore quelques heures pour essayer cet excellent jeu gratuitement, si toutefois vous aimez vous faire peur, ou faire peur aux autres. Rappelons par ailleurs que les jeux « gratuits » se sont renouvelés sur le PS Plus en ce mois d'août.

Un excellent jeu gratuit asymétrique encore dispo sur PS5

Sorti depuis 2016 et développé par Behaviour Interactive, l'excellent Dead by Daylight se laisse ainsi encore essayer gratuitement jusqu'au 8 août à 21 heures sur PS5. Il s'agit pour rappel d'un jeu multijoueur asymétrique. D'un côté, nous pouvons incarner en solo un tueur, qui doit éliminer quatre survivants dans des lieux bien oppressants et un brin claustrophobiques. À l'inverse, nous pouvons donc incarner l'un des quatre survivants, et tenter tant bien que mal de s'échapper, ou tragiquement mourir (de peur) en essayant.

Depuis sa sortie sur de nombreuses plateformes dont actuellement PC, PS5 et Xbox Series, Dead by Daylight a grandement étoffé sa formule qui marche diablement bien. De nombreux personnages ont rejoint les rangs tant des tueurs que des survivants. Dans le premier cas, Behaviour a notamment profité d'une collaboration assez surprenante avec Donjons & Dragons. Dans le second, la légendaire Lara Croft de Tomb Raider a rejoint le combat des survivants. Elle n'est d'ailleurs pas venue seule, puisqu'un tout nouveau mode opposant deux tueurs et huit survivants s'est également invité aux réjouissances. Vous pouvez donc essayer tout cela gratuitement sur PS5 jusqu'à demain 21 heures, si le cœur vous en dit.

De la suite dans les idées pour Dead by Daylight

Une fois passé ce délai, il faudra faire l'acquisition de Dead by Daylight sur PS5 ou une autre plateforme si le jeu vous intéresse. D'autant que le titre réserve de belles choses pour son avenir, donc une collaboration qui va sûrement ravir de nombreux fans : Castlevania. Dracula lui-même va en effet daigner rejoindre les rangs des tueurs. Pour lui tenir tête, nul autre que Trevor Belmont mettra son fouet au service des survivants.

Dead by Daylight a même dépassé le cadre de son propre jeu en se créant un véritable univers. Cela sera bientôt illustré par le jeu narratif The Casting of Frank Stone, attendu le 3 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pourrez donc mieux vous rendre compte du fort potentiel de cette licence phare de Behaviour, pour l'heure sans bourse délier, puis à 29,99 euros si l'essai en valait selon vous la chandelle.

Source : PlayStation