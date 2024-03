La PS5 accueille un nouveau jeu gratuit dans son catalogue de free to play. Un titre extrêmement apprécié et toujours très bien supporté par son studio. Malgré son âge, il est toujours au top !

Entre les jeux du catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium et les jeux mensuels offerts au PS Plus Essential, les joueurs PS5 ont déjà de quoi faire. Pourtant, sur consoles (comme sur PC), il existe également une pléthore de free-to-play : jeux d’action, puzzle games teintés de RPG, shooters, MOBA, battle royales… il y a de quoi faire. Et pourtant, un nouveau jeu totalement gratuit vient s’ajouter à la déjà longue liste de titres disponibles. Il n’est pas de première jeunesse, mais il est hyper apprécié et en prime plutôt bon.

L'un des jeux gratuits les plus appréciés enfin dispo nativement sur PS5

Vous aimez les super-héros ? Tant mieux puisque c’est le DC Universe Online, ou DCUO pour les intimes, qui vient de rejoindre la bibliothèque de jeux gratuits natifs de la PS5. Un MMO qui nous plonge dans l’univers de DC Comics. Il est possible de s’y créer un héros de toute pièce et de côtoyer les personnages les plus emblématiques de la franchise comme Batman, Superman, Flash ou encore le Joker, tout en découvrant des environnements mythiques.

Oui, le jeu était disponible sur PS4 depuis un bon moment, jouable via la rétrocompatibilité d’ailleurs, et il a cartonné. Malgré sa grosse dizaine d'années d’existence, le jeu tient toujours la route et continue d’être mis à jour régulièrement. Il a une fidèle communauté que ce soit sur PC ou sur console et avec cette sortie native sur PS5, il devrait assurément ramener un peu plus de monde. Avec ce tout nouveau client, DC Universe Online ajoute de nombreuses améliorations techniques et graphiques pour tirer meilleur parti de la dernière console de Sony. Les joueurs actuels pourront assurément conserver leur progression tandis que les nouveaux joueurs pourront profiter du jeu dans les meilleures conditions. Les développeurs en profitent d’ailleurs pour affirmer que le jeu sera disponible sur Xbox Series dans les mois qui viennent.

Plusieurs événements sont également attendus. Le jeu fêtera prochainement son 13ème anniversaire et de nouveaux épisodes (l’équivalent de saisons bourrées d’événements) débarqueront bientôt. Le prochain marquera d’ailleurs le retour d’un des grands méchants de la licence, Brainiac, que l’on a récemment pu voir à l’œuvre dans Suicide Squad Kill the Justice League de Rocksteady d’ailleurs. Tout un programme donc qui s’étend d’ores et déjà jusqu’en 2025, même si tout n’est pas encore gravé dans le marbre, le studio prépare plusieurs surprises qui viendront s’ajouter à la feuille de route.