Pour les joueurs PC comme Xbox, le weekend est devenu synonyme de jeux gratuits depuis quelques années. Presque systématiquement, à quelques rares exceptions près, les abonnés au Xbox Game Pass et les utilisateurs Steam peuvent profiter d’essais sur des productions récentes comme anciennes. Si le plus souvent elles sont orientées multijoueurs, il arrive parfois qu’ils puissent tester des titres solos gratuitement pendant quelques jours. Les fêtes de fin d’année approchant, les éditeurs multiplient les initiatives du genre. Ce weekend encore, les joueurs PS5 vont eux aussi avoir le droit à leur jeu gratuit du weekend et c’est l’une des énormes sorties de l’année.

Call of Modern Warfare 3 gratuit sur PS5 et PS4

Nouvelle semaine, nouvel essai gratuit pour les joueurs PS5. Il faut se tourner cette fois du côté d’Activision, qui tente une opération séduction à grande échelle à l’approche des fêtes de fin d’année. Sa mission, mettre le plus de Call of Duty Modern Warfare 3 sous le sapin cette année, malgré l’accueil plus que tiède reçu. La première saison du dernier épisode lancée, l’éditeur propose à tous les joueurs de découvrir ce qu’il a dans le ventre. Jusqu’au 18 décembre 2023 à 19h00, COD Modern Warfare 3 est donc jouable gratuitement sur PS5 et PS4. Attention, sa courte campagne solo ne sera pas accessible, c’est avant tout le multijoueur qui pourra être testé pendant ce weekend. Autrement dit, il vous faudra impérativement un abonnement PlayStation Plus, obligatoire pour jouer en ligne sur les deux consoles.

Pendant cet essai gratuit, les joueurs PS5 et PS4 auront donc accès à l’ensemble des modes multi et leurs cartes. Cela inclut la dernière en date introduite avec la saison 1, Meat, le mode Zombies, ou encore le Mode Guerre Opération Spearhead, où vous devez remplir plusieurs objectifs en attaque ou en défense dans du 6v6. Pour les connaisseurs, voici l’ensemble des cartes disponibles pendant ce weekend gratuit sur PS5 et PlayStation 4 :

Cartes de base en 6v6 : Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat.

Cartes de Guerre terrestre : Popov Power, Orlov Military Base, Levin Resort.

Modes standard : Match à mort par équipe, Point stratégique, Domination, Élimination confirmée, Guerre terrestre, Guerre.

Sélection : Rustment 24/24 (Shipment et Rust), mode de Guerre, Moshpit 6v6 (incluant Highrise, Meat, Afghan et Terminal), Guerre terrestre, Modern Warfare Zombies.



Dans le cas où cet essai gratuit de Call of Duty Modern Warfare 3 sur PS5 ou PS4 vous plaît, votre progression sera conservée. On rappelle également que votre contenu obtenu sur MW2 sera transféré dans la version complète du jeu. Envie de tenter l'expérience ? Voici la manipulation à suivre pour profiter de ce weekend gratuit.

Comment y jouer gratuitement sur PS5 ?

Aller sur le PS Store depuis votre console

Se rendre sur la page de Call of Duty Modern Warfare 3

Cliquer sur les trois petits points, se situant juste à côté du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « Essai gratuit »

Le téléchargement se lancera automatiquement ensuite.

Comment y jouer gratuitement sur PS4 ?