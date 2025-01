Décidément, PlayStation ne s'arrête jamais. Entre la sortie de la PS5 Pro, des présentations colossales aux Game Awards ou encore des annonces au CES 2025 de nombreuses adaptations à venir, la firme n'est pas prête à se reposer sur ses lauriers. Dans cette dynamique, il semblerait que la PlayStation 5 ait toujours fort à faire dans les mois et années futures. C'est en tout cas ce que révèlent les équipes de Sony.

La PS5 en a encore en réserve

Le visage de la PS5 a récemment eu droit à quelques ravalements de façade internes. Par exemple, à l'occasion des trente ans de la marque, Sony a donné la possibilité de changer l'écran de lancement de la console. Ainsi, les plus nostalgiques ont pu redécouvrir les sensations des précédentes générations, de la PS1 à la PS4.

Mais, cela n'est qu'une manière de célébrer un anniversaire important dans l'histoire de PlayStation. Le changement le plus important visuellement de la PS5 a été l'ajout d'un hub de bienvenu, le « centre d'accueil ». Celui-ci propose une nouvelle interface personnalisable à l'aide de divers widgets. Ce fut une belle surprise pour les joueurs et joueuses.

© PlayStation

Dans cette continuité, des représentants de Sony Interactive Entertainment ont donné quelques indications sur la suite au cours d'une interview pour Game File. Ils ont ainsi confirmé que l'interface utilisateur (UI) de la PS5 continuerait de recevoir des mises à jour et d'être optimisé.

En outre, Sony explique aussi vouloir se montrer à l'écoute des retours de sa communauté. Selon les commentaires des joueurs et des joueuses, le constructeur devrait adapter l'UI de sa console. Le but est donc de proposer une expérience plus agréable et pertinente sur PS5.

Cependant, les représentants de la firme ne sont pas revenus, dans cette interview, sur les publicités mises en avant au lancement du centre d'accueil. De même, ils n'ont pas abordé la question des thèmes dynamiques qui ont fait les belles heures de la PlayStation 4.

Par conséquent, il faudra patienter encore pour avoir une idée précise de la manière dont Sony réfléchit concrètement à réarranger l'interface de la PS5. On attendra de voir comment le constructeur compte répondre aux attentes de sa communauté. Mais, une chose est sûre, encore bien des surprises nous attendent avec les futures mises à jour de la console.