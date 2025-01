Disponible depuis quelques semaines maintenant, la PS5 Pro n'a pas vraiment rencontré un succès fou auprès des joueurs. Jugée d'office trop chère alors que la PS5 d'origine semblait à peine avoir été explorée, la version Pro a du mal à séduire. Pourtant, la machine ne manque pas d'arguments et profite d'amélioration notable. L'une d'entre elle corrige même un gros problème de la PS5 d'origine, et presque personne n'a fait attention.

La PS5 Pro corrige les problèmes de la PS5, jusque dans ses entrailles

Petit à petit, nos consoles de salon se transforment en véritable PC, c'est un fait. Plus le temps va, plus elles embarquent des technologies modernes et des méthodes de construction complexes. La PS5 est une excellente machine, mais elle n'est pas exempte de défaut pour autant. L'un d'entre eux concerne justement ses entrailles et plus précisément sa puce principale. En position verticale, certains utilisateurs ont eu de gros problèmes avec le métal liquide qui recouvre la fameuse puce pour s'assurer de son refroidissement. Le métal pouvait en effet se déplacer sous l'effet de la gravité, ce qui a provoqué quelques problèmes chez certains joueurs. Heureusement relativement rare, le soucis a néanmoins été pris au sérieux par Sony qui a amélioré ses méthodes de fabrication avec la PS5 Pro.

Comme l'a remarqué la chaine How Fix It, spécialiste dans le domaine, la puce de la PS5 Pro dispose de plus de rainures ce qui prévient des fuites de métal liquide en améliorant le refroidissement. Alors, oui, le risque zéro n'existe pas, il n'empêche que Sony s'est arrangé pour éviter que ces rares problèmes ne se reproduisent sur sa nouvelle machine.

La PS5 Pro n'est peut-être pas au gout de tout le monde, il n'empêche qu'elle est bien ce qu'elle prétend être, une grosse PS5 optimisée et boostée, qui gomme les quelques problème de la PS5 au passage. Bien que l'on aurait sans doute aimé plus pour le prix proposé, comme nous en parlions lors de notre test d'ailleurs. À voir maintenant ce que nous préparera Sony pour sa prochaine génération de machines.

Vidéo de How Fix It qui fait le tour des composant de la PS5 Pro

Source : YouTube, How Fix it