Un peu moins de deux semaines après sa sortie, Concord a officiellement été mis à mort, ou à tout le moins mis en stase hier soir par Sony. Un événement sans précédent dans l'industrie s'agissant d'un jeu-service, qui soulève de profondes inquiétudes pour notamment une autre exclusivité PS5 à venir arborant le même modèle économique, développé par Haven, le studio dirigé par Jade Raymond.

Le jeu-service est déjà pipé pour la prochaine exclu PS5 du même moule ?

Une chose est certaine : les jeux-services n'ont pour la plupart par le vent en poupe en ce moment. Après le monumental bide de Suicide Squad par Rocksteady, c'est au tour de Concord par Firewalk Studios d'en faire les frais. Le crash de cette exclusivité PS5 est cependant encore plus violent, ses serveurs étant fermés jusqu'à nouvel ordre à peine deux semaines après sa sortie. Du jamais vu qui pose sérieusement question pour d'autres jeux-services similaires à venir sur PS5, mais également PC.

Dans cette catégorie, nous retrouvons notamment Fairegame$, annoncé l'année dernière et développé par Haven, un studio first-party de PlayStation dirigé par la talentueuse Jade Raymond (Assassin's Creed). Dans son cas, il s'agit d'un FPS de braquage, dont la date de sortie sur PS5 et PC est encore indéterminée. Mais une certaine inquiétude peut commencer à poindre s'agissant de son avenir, après la littérale explosion en vol de Concord. Sony a en effet avec ce titre envoyé un message clair : l'échec ne sera pas toléré pour sa politique de jeux-services initiée notamment par Jim Ryan. Le géant japonais pourrait même commencer à rétropédaler sur ce point, comme nous l'avons notamment vu avec l'annulation de The Last of Us Factions.

Pour autant, si l'on en croit Christopher Dring, directeur du très bien informé site GamesIndustry.biz, dans son dernier podcast Microcast, Fairgame$ ne devrait pas être tant en danger que cela. « J'ai entendu de bonnes choses à propos du jeu de Jade Raymond. Je sais que quelques personnes sont un peu sceptiques par rapport à son trailer, mais j'ai entendu des discussions internes vraiment très positives à son égard ». Espérons, pour le bien des employés d'Haven, que Fairgame$ portera bien son nom une fois arrivé prochainement sur PS5 et PC.

Source : GamesIndustry.biz sur YouTube