Une exclusivité PS5 voit sa date de sortie révélée à l'avance. C'est déjà un carton colossal et, en plus, on apprend maintenant qu'elle arrive très bientôt.

La fin de l'année va encore accueillir une tonne de nouveautés. La PS5 ne fera évidemment pas exception, à commencer par la sortie du modèle pro dès ce jeudi 7 novembre. Mais, il n'y a pas que le hardware à prendre en compte. Les consoles de Sony vont aussi se remplir en matière de jeu. Justement, un plutôt original voit sa date de sortie dévoilée à l'avance, la hype est déjà à son comble ! On vous donne tous les détails.

Une nouvelle exclusivité PS5 gratuite arrive bientôt

Les joueuses et joueurs PlayStation attendent plusieurs titres pour les semaines qui viennent. On pense par exemple à LEGO Horizon Adventures, la première adaptation d'une licence-maison de Sony sous forme de LEGO. Mais, une autre exclusivité se profile pour bientôt. Du moins, on le sait désormais. Il s'agit d'Infinity Nikki, un titre qui s'est montré à plusieurs reprises durant les conférences estivales.

Eh oui ! La date de sortie semble bien avoir été révélée avant d'être annoncée en grandes pompes par les équipes de développement et d'édition. C'est le PlayStation Store qui aurait vendu la mèche. Sur la page d'achat du coffret de précommande d'Infinity Nikki, on peut lire qu'il sera disponible en exclusivité sur PS5 dans la nuit du 4 ou 5 décembre 2024, dès 3 heures du matin.

Capture d'écran en date du 7 novembre 2024 © Gameblog

Qu'est-ce que c'est comme jeu Infinity Nikki ?

Le concept d'Infinity Nikki est difficile à saisir au premier coup d'œil. Développé par le studio chinois InFold, il profiterait également du savoir-faire d'un vétéran ayant travaillé sur Zelda Tears of the Kingdom. Ainsi, on retrouve un univers merveilleux, où la nature occupe une grande place. Il y a quelque chose qui rappelle Genshin Impact dans l’esthétique, mais avec un style plus réaliste.

Infinity Nikki propose d'incarner Nikki, une jeune fille accompagné de son chat Momo. Tous deux vont voyager à travers le territoire de Miraland, à la rencontre de population toutes très différentes. La mode occupera une place importante dans le gameplay, puisque les tenues de l'héroïne lui confrère des pouvoirs particuliers. Et elle va avoir besoin de ces capacités pour purifier des créatures corrompues. Mais les activités sont beaucoup larges, avec des puzzles à résoudre, ainsi que toutes sortes de tâches relaxantes, comme la pêche ou la collecte d'insectes.

Le jeu rencontre déjà un énorme carton, comptabilisant 20 millions de pré-enregistrements. Pour rappel, il s'agira d'un free-to-play. Prévu en exclusivité console sur PS5, Infinity Nikki sortira également sur PC et mobile (Android et iOS).