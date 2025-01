2025 devrait être une belle année pour PlayStation ! De gros jeux sont attendus et beaucoup espèrent les voir présenter lors d'un prochain State of Play, attendu autour du mois de février selon les dernières rumeurs. Mais, les jeux ne sont pas les seules nouveautés que le constructeur prévoit. Il a récemment présenté une nouvelle gamme d'accessoires pour sa PS5 : la Midnight Black. Si la profondeur de son coloris vous a conquis, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.

Où précommander la gamme Midnight Black PS5 ?

Depuis son lancement, la PS5 en a vu de toutes les couleurs. Le constructeur a sorti toute la palette pour habiller sa dernière console, mais aussi ses accessoires. Alors, la semaine dernière, il a dévoilé du nouveau du côté de sa gamme Midnight Black. Obscur et élégant, ce coloris se déclinera sur quatre accessoires suppémentaires : le PS Portal, la manette DualSense Edge, ainsi que le casque sans fil Pulse Elite et les écouteurs Pulse Explore.

Ce sera l'occasion pour les amateurs d'enrichir leur collection PS5. Qui plus est, une baisse de prix appréciable de 10 à 20 € accompagne la manette. Vous pourrez retrouver les accessoires Midnight Black dès le 20 février 2025 en boutique. Cependant, vous pouvez d'ores et déjà passer précommande. Suivez le guide !

PlayStation Portal Midnight Black

© PlayStation

Le PS Portal est un lecteur à distance qui vous permet de jouer à vos jeux depuis votre PS5. Depuis peu, il propose également le cloud gaming en version beta. C'est un accessoire idéal si vous souhaitez jouer en nomade et que vous disposez d'une bonne connexion internet.

Manette DualSense Edge Midnight Black

© PlayStation

Passez dans une autre dimension avec la manette PS5 DualSense Edge. Avec ses palettes supplémentaires et ses joysticks adaptatifs, gagnez en précision et en rapidité pendant vos parties.

Casque PlayStation Pulse Elite PS5



© PlayStation

Après le Pulse 3D, c'est au tour du casque Pulse Elite d'adopter le Midnight Black. Ce casque-micro s'accompagne d'un support de charge à poser ou à fixer au mur, pour afficher votre style dans la pièce.

Écouteurs sans fil Pulse Explore PS5

© PlayStation

Légers et confortables, les écouteurs sans fil intra-auriculaires Pulse Explore vous permette de profiter du son de votre jeu, de vos appels ou de vos playlists en toute simplicité.