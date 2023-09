On le sait depuis toujours, ce sont principalement les jeux qui font vendre des consoles. Sony en est bien conscient et met le paquet pour toujours proposer plus d'exclusivité sur ses machines. Depuis sa sortie en novembre 2020, la PS5 a accueilli plusieurs exclusivités issues de licences cultes comme Ratchet & Clank : Rift Apart ou encore le remake de Demon's Souls. Mais malgré ces titres devenus cultes, certaines franchises se font toujours désirer et les joueurs ne manquent pas une occasion de réclamer leur retour. Bonne nouvelle, l'une d'elles pourrait revenir très prochainement sur PS5.

Une franchise mythique pourrait renaître sur PS5

On ne parlera pas d'action aventure ou de RPG cette fois, mais de survival horror. Mis à part les Resident Evil, les AAA se sont fait rares ses dernières années. Le vrai comeback n'a véritablement commencé qu'avec la sortie de The Callisto Protocol, suivi du remake très réussi de Dead Space. Ils seront prochainement succédés par le grand retour de Silent Hill d'ailleurs, qui devrait enchainer les projets sous peu. Mais il se pourrait bien qu'une autre célèbre franchise finisse par revenir d'entre les morts. Il s'agit de Forbidden Siren, la licence de Sony qui avait fait son trou au début des années 2000 avec trois opus de qualité. Alors qu'elle est portée disparue depuis plus de 10 ans, elle pourrait à nouveau faire parler d'elle puisque Sony vient tout juste de déposer la marque au Japon, comme l'a découvert Renka.

Attention, cela ne signifie pas nécessairement qu'un nouvel épisode est développement sur PS5. Il s'agit souvent d'une mesure prise par une entreprise pour éviter qu'un nom de marque qui lui appartient soit utilisé par un tiers. En revanche, il y a quand même matière à espérer qu'un jeu Siren soit en développement. En effet, la franchise de Keiichiro Toyama s'est récemment offert une collaboration avec Namjatown, un parc d'attractions japonais. Au mois d'août, PlayStation a aussi mis en vente une version remastérisée de la bande-son de Forbidden Siren à l'occasion du 20ᵉ anniversaire du jeu. Deux évènements prévus de longue date qui avaient déjà ouvert la porte à de nombreux espoirs.

Remake, suite ou rien du tout ?

Alors, est-ce qu'une suite est en préparation sur PS5 ? Ou faut-il plutôt s'attendre à un remake du premier épisode ? Impossible de le savoir pour le moment. En tout cas, quelle que soit l'option choisie par PlayStation, les fans seraient certainement heureux que la franchise revienne, 15 ans après Siren : Blood Curse. Rappelons que la licence avait marqué les esprits notamment pour sa mécanique de Vision, qui permettait de voir à travers les yeux des Shibitos (les créatures) et des humains (une mécanique qui fichait vraiment la frousse).

Ce qui est certain, c'est que si nouvel opus il y a, il se fera sans Keiichiro Toyama, également réalisateur du premier Silent Hill, qui a fondé le studio Bokeh Game Studio depuis. L'entreprise planche d'ailleurs sur un survival-horror nommé Slitterhead depuis quelques années. Le titre avait refait parler de lui le mois dernier avec une vidéo présentant une version alpha sur la chaîne YouTube du studio.