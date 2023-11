Habituellement, une mise à jour logicielle est synonyme d'améliorations ou d'ajouts de fonctionnalités. Cependant, pour les consoles PS4 et PS5 de Sony, la dernière mise à jour se caractérise plutôt par un retrait notable, pour des raisons qui semblent s'inscrire dans une dynamique politique. Explorons les dessous de cette décision.

Sony retire une fonction de la PS4 et de la PS5

La PS5 et la PS4, vaisseaux amiraux de l'univers Sony, amorcent un détachement notable vis-à-vis de la plateforme "X", anciennement connue sous le nom de Twitter. Suite à son rachat tumultueux par Elon Musk et une conséquente perte d'abonnés. Dans ce contexte, la Nintendo Switch s'érige comme la dernière console de jeu permettant encore une interaction directe avec ce réseau social.

Dans une communication récente destinée aux utilisateurs de PS5, Sony a indiqué qu'à partir du 13 novembre 2023, les interactions avec X seront désactivées sur ses consoles de cinquième et quatrième générations. En conséquence, la publication ou la visualisation de contenus sur X, le partage de trophées et d'autres activités ludiques via ces plateformes ou encore la liaison avec un compte X ne seront plus possibles.

La fin d'une époque

Le bouton de partage introduit sur la DualShock 4 en 2013 avait créé un pont entre la PS4 et les géants des médias sociaux tels que Facebook, YouTube et Twitter. Ce mécanisme avait profondément révolutionné l'échange d'images et de discussions autour du jeu vidéo.

Malgré la suppression de l'intégration avec Twitter, Sony offre toujours la possibilité de partager des moments de jeu. Notamment via son application PlayStation, où les images peuvent être automatiquement synchronisées puis relayées sur d'autres plateformes.

Ce changement fait écho à la décision de Microsoft qui, en avril dernier, s'est également écarté de Twitter après que Musk eut introduit des frais pour accéder à l'API de Twitter, critique pour l'interconnexion des services. Musk a alors reproché au géant informatique d'avoir exploité cette innovation pour perfectionner ses propres produits d'intelligence artificielle. Ce à quoi s'ajoute le désengagement progressif de célébrités, de marques et d'utilisateurs lambda, participant à une réduction de 13 % de la base d'utilisateurs de la plateforme sur un an.