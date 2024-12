Après la frénésie des Game Awards 2024, une nouvelle exclusivité PS5 a fait l'objet d'un leak, et les fans s'enflamment déjà en spéculations à son sujet.

Même si Sony n'est pas venu les mains vides aux Game Awards 2024, avec notamment l'annonce d'Intergalactic, le prochain jeu de Naughty Dog, le géant japonais a encore bien des surprises en réserve pour les joueurs PS5. L'une d'entre elles a leaké par l'entremise du généralement bien informé DanielRPK. Si on ne connaît pour l'instant que son nom, cela a suffi à susciter une certaine fébrilité auprès des fans.

L'histoire se « répète » après le leak d'une nouvelle exclu PS5

Si 2024 a été une année relativement calme niveau exclusivités PS5 (en comptant cela dit de gros morceaux comme FF7 Rebirth, Helldivers 2, Stellar Blade, Astro Bot ou encore Silent Hill 2 Remake), les prochaines années pourraient être plus chargées en la matière. On connaît en effet déjà une dizaine d'exclusivités à venir sur la console de Sony, dont Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Marathon, Marvel's Wolverine et Phantom Blade 0. Une nouvelle exclusivité PS5 actuellement en développement s'est faite jour, par l'entremise du seul leak par DanielRPK de son nom : « Repeat ».

Cette simple mention a suffi pour que de nombreux fans spéculent quant à ce qui se cache derrière celui-ci, qu'il s'agisse d'un simple nom de code ou du véritable nom de l'exclusivité PS5 à venir. Certains estiment que cela pourrait coller avec le prochain jeu de Housemarque, à qui l'on doit Returnal, un jeu centré sur le fait de « répéter une boucle ». Une suite à Returnal semble cependant peu probable, laissant donc plutôt penser à une nouvelle licence.

D'autres arguent qu'il pourrait s'agir du prochain jeu de Bend Studios (Days Gone). Selon de récents leaks à son sujet, il s'agirait d'un shooter à la troisième personne dans une ambiance militaire, avec divers éléments de jeu-service. Le caractère « répétitif » d'un tel modèle pourrait ainsi coller avec le nom leaké de l'exclusivité PS5 à venir. En attendant une présentation plus concrète, les spéculations sont donc ouvertes. Et vous, qu'est-ce que vous évoque « Repeat » pour un prochain jeu à venir exclusivement chez PlayStation ?

Source : Patreon de DanielRPK