Le visage du monde du jeu vidéo est en train de muter. La traditionnelle « guerre des consoles » que certains aiment se mener change de facette depuis peu, depuis que Microsoft revoie sa stratégie sur le marché en fait. Le constructeur nord-américain semble décidé, si on s'appuie sur les différentes déclarations de Phil Spencer, à mettre non plus l'accent sur le hardware, mais sur ses soft. Petit à petit, différentes exclusivités Xbox s'installent donc sur PS5. Mais, un jeu en particulier est attendu par beaucoup de joueurs. Un leaker aurait des informations.

La course vers la PS5 ne se jouera pas à grande vitesse

Parmi les grandes exclusivités Xbox, une licence a une réputation particulièrement solide. C'est bien pour ça que les joueurs et joueuses surveillent sont arrivée potentielle sur la console concurrente. D'autant plus qu'une licence rivale y est déjà installée, cela pourrait donc bien faire des étincelles sur la piste.

Cette exclusivité, ce n'est autre que Forza Horizon 5. Développé par Playground Studio et édité par Xbox Games Studios, ce SimrRcing de haute volée est sorti sur Xbox ONE, Series et PC en 2021. Avec plus de 500 véhicules et un monde ouvert immersif. Également disponible dans le Xbox Game Pass, le jeu s'est présenté comme un nouveau succès critique et commerciale pour la licence.

Son arrivée sur PS5 ferait grand bruit face à son éternel rival exclusif à Sony qu'est Gran Turismo. Des rumeurs quant à son portage ont cours depuis les annonces de Microsoft sur sa nouvelle stratégie. Parmi les personnalités du web visiblement informée sur la question, on retrouve eXtas1s. Il y a tout juste un mois, il rapportait d'ailleurs de nouveaux détails qui changent un peu la donne.

En réponse à un autre twittos hier soir, il a pu apporter des précisions sur la version PS5 de Forza Horizon 5. Conformément à ce qu'il avait rapporté en octobre, ce portage serait, comme les autre « arrêté », mais « pas annulé ». Ce ralentissement ferait suite à l'annonce du jeu Indiana Jones. Même si Microsoft a toujours confiance dans le fait qu'exporter un jeu comme FH5 sur la console concurrente « peut très bien fonctionner », il n'est pas question de se précipiter. Le leaker affirme donc que le jeu sortira bien sur PS5, même s'il ignore quand.