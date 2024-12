Un jeu PS5 qui cartonne juste après sa sortie célèbre son nombre de joueuses et joueurs en leur offrant un joli cadeau. Profitez-en avant la fin de l'année, ou il sera trop tard.

Alors que PlayStation alimente toutes les discussions avec son envie de racheter un studio japonais de premier plan, du concret s'offre aux joueurs ! Après l'annonce de nouveautés gratuites accessibles aux abonnés du PS Plus Extra, une exclu PS5 veut célébrer comme il se doit le passage d'un cap considérable. Si vous faites partie de ses millions de joueurs, alors profitez des cadeaux qui vous sont offerts !

Encore une exclusivité PS5 qui cartonne (et vous gâte)

C'est une des belles nouveautés de décembre : Infinity Nikki est LE jeu qui fait sensation sur PS5 (du côté des consoles, le jeu étant également sur PC et mobiles). Avec son ambiance cozy, une dynamique qui n'est pas sans rappeler Genshin Impact est un aspect gatcha qui n'empêche pas de profiter de cette aventure en monde ouvert, le jeu a conquis son public.

Avant même sa sortie, Infitiny Nikki comptait déjà 20 millions de pré-téléchargement. Visiblement, l'alliance de la mode avec l'exploration et l'aspect “collection” a séduit les joueuses et les joueurs. Et ceux-ci n'ont pas fait défaut au jeu, puisqu'une semaine après son lancement, il cumule déjà 10 millions de téléchargements.

Pour récompenser sa communauté, le studio InFold a préparé une petite surprise ! En vous connectant au jeu, sur PS5, mobiles ou PC, vous retrouverez un Bonus spécial dans votre boîte aux lettres. Il s'agit de 10 tirages gratuits pour tenter d'obtenir des pièces de tenues sans sortir un sou. Mais, ne tardez pas trop. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 compris pour les utiliser.

Il y a toutefois une petite condition pour récupérer votre récompense. Vous devez avoir suffisamment avancé dans le jeu. Pas d'inquiétude si vous avez à peine commencé : il faut simplement avoir débloqué la fonction Poire'Pote. C'est grâce à ça que vous accéderez ensuite à votre boite aux lettres. Or, cela arrive très vite dans l'aventure, une fois que vous avez rejoint la guilde des stylistes de Florawish. Après ça, que la chance soit avec vous !