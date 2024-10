C'est triste, mais il faut s'y habituer. Sur PS5 comme ailleurs, des jeux finissent par mourir, et c'est actuellement le cas avec un jeu pourtant très apprécié des joueurs.

Après 10 ans de créativité et de fun, LittleBigPlanet 3 s’apprête à tirer sa révérence. Sony a annoncé que le jeu, ainsi que tous les contenus téléchargeables de la série, seront retirés du PlayStation Store le 31 octobre 2024. Cette décision marque la fin d’une époque pour un jeu qui a su conquérir le cœur de millions de joueurs. Un grand jeu PS4 et PS5.

Une aventure créative qui a marqué une génération

Depuis sa sortie en 2014, LittleBigPlanet 3 a permis aux joueurs du monde entier de laisser libre cours à leur imagination. Le concept simple mais efficace du jeu, basé sur "jouer, créer et partager", a transformé Sackboy, la petite mascotte en peluche, en une véritable icône du monde du jeu vidéo. Aussi bien sur PS4 que sur PS5.

Les outils de création, accessibles à tous, ont permis de construire une communauté dynamique. Des millions de niveaux ont été créés, partagés et joués, donnant à chacun la chance de montrer son talent. Pour beaucoup, LittleBigPlanet 3 n'était pas seulement un jeu, mais une véritable plateforme d'expression. Aujourd'hui, Sony annonce la fin de cette ère, après 10 ans de bons et loyaux services.

Ce que cela signifie pour les joueurs PS4 et PS5

Dès le 31 octobre 2024, LittleBigPlanet 3 et ses DLC ne seront plus disponibles à l'achat sur le PlayStation Store. Si vous possédez déjà le jeu ou que vous l'achetez avant cette date, rassurez-vous : vous pourrez continuer à y jouer et à télécharger vos contenus. Tout ce que vous avez acquis restera disponible après le retrait du jeu.

Pour être clair, cela signifie que les joueurs actuels et ceux qui feront l'achat avant la date limite pourront toujours profiter de leur jeu. Seule la possibilité de l'acheter après le 31 octobre disparaîtra.

C'est donc la dernière opportunité pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir cet univers attachant. Pour les nouveaux joueurs, c'est l'occasion d'entrer dans l'univers créatif de Sackboy avant que le jeu ne soit définitivement retiré. Et pour les anciens, c'est une chance de compléter leur collection avec les derniers DLC disponibles.

Ne laissez pas cette occasion vous filer entre les doigts !

Source : Sony