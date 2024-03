Dépêchez-vous ! Dès aujoud'hui, il est possible de récupérer gratuitement l'un des meilleurs jeux de 2023 sur PS5 et même sur d'autres plateformes. Mais l'offre a une durée limitée.

Comme Steam, les joueurs PS5 peuvent régulièrement s'essayer à des jeux gratuits. Le plus souvent, ces bons plans sont temporaires et sont désactivés au bout de quelques jours. En général, c'est même disponible le temps d'un week-end, donc durant 72 heures. Une fois encore, la PlayStation 5 va vous permettre de vous faire une opinion sur un énorme jeu de 2023. Un jeu d'une franchise Kulte réputée par sa violence et les litres de sang versées à chaque partie.

Un jeu d'une saga culte, violente et ultra gore gratuit sur PS5

Si vous avez épuisé votre backlog PS5, que vous êtes curieux de découvrir des jeux auxquels vous n'auriez peut-être pas joué ou qui étaient dans votre viseur, vous allez peut-être trouver votre bonheur. Du 7 mars à 18h et jusqu'au dimanche 10 mars prochain à 23h59, il est possible de télécharger et jouer gratuitement à énorme jeu qui tape fort sur PS5. Il s'agit de Mortal Kombat 1. Le dernier épisode de l'une des plus grandes licences de baston et même de LA franchise de versus fighting si l'on parle des ventes. Oui, MK dépasse les Tekken, Street Fighter et Smash Bros.

Cet essai gratuit PS5 de Mortal Kombat 1 ne présente pas de limites particulières. De ce fait, il ne nécessite pas d'abonnement au PS Plus pour être téléchargé. Cependant, pour se mettre sur la tronche en ligne, là, il faut bien souscrire au dit service. Et d'ailleurs, si vous êtes abonnés au PlayStation Plus Premium, il y a également une démo de 2 heures. Elle est toujours disponible et est jouable indépendamment de ce week-end gratuit.

Pendant cette période, si des DLC vous font de l'oeil, comme le kombattant Peacemaker de la série HBO, vous pouvez les acheter. Ils seront toujours valables si vous décidez d'acquérir la version complète. L'intégralité de votre progression, à travers tous les modes, sera d'ailleurs aussi transférable. Mortal Kombat 1 est donc gratuit sur PS5, mais pas que...

Un week-end gratuit Mortal Kombat 1 sur consoles et PC

Le week-end gratuit Mortal Kombat 1 sur PS5 est aussi disponible sur Xbox Series X|S et PC. Sur Steam, il n'y a aucune question à se poser par rapport au multijoueur puisqu'il n'est absolument pas payant. Sur PlayStation 5, vous avez déjà votre réponse, et sur Xbox Series X|S, c'est encore différent. Même pour télécharger MK1, il y a besoin d'un abonnement au Xbox Game Pass. Logiquement, l'offre débute à 18h aujourd'hui, jeudi 7 mars 2024 et voici comment y accéder sur les différentes plateformes.

Jouer gratuitement à Mortal Kombat 1 sur PS5, Xbox Series et PC

Comment y jouer gratuitement sur PS5 ?

Aller sur le PS Store depuis la console

Recherchez Mortal Kombat 1

Cliquer sur les trois petits points proche du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « Essai gratuit », puis « Télécharger »

Le téléchargement se lance et vous n'avez plus qu'à attendre

Comment y jouer gratuitement sur Xbox Series X|S ?

Rendez-vous sur le Xbox Store depuis une Xbox Series X ou Series X

Recherchez Mortal Kombat 1

Sélectionner « Afficher dans le Microsoft Store », puis « Choisir l'édition »

Cliquer sur « Essai gratuit », puis « Obtenir »

Le téléchargement se lance et vous n'avez plus qu'à attendre

Comment y jouer gratuitement sur PC Steam ?