Sur PS5, c'est un fait assez rare pour être souligné, contrairement à ce qui se fait notamment sur le Game Pass. Comme de vieux amis que l'on retrouve, ces deux titres issus d'énormes licences seront accessibles ce week-end gratuitement sur la console de Sony. Il s'agit plus précisément de Call of Duty Modern Warfare 3 et The Elder Scrolls Online !

La PS5 est gâtée ce week-end par deux très gros jeux gratuits

Une telle offre d'essai sur PS5 n'avait en effet pas été pratiquée depuis un moment. Il est donc d'autant plus important d'en profiter, surtout si vous aimez les jeux multijoueur. Jusqu'au 8 avril, vous pourrez donc essayer gratuitement Call of Duty Modern Warfare 3. Dans son cas, l'offre s'étend même également à la PS4. À noter cependant que seuls les modes multijoueur et zombies seront accessibles dans cette offre d'essai. Cela vous permettra toutefois de découvrir entre autres les nouveaux contenus fraîchement arrivés sur le FPS phare d'Activision.

L'autre jeu gratuit qui nous intéresse sur PS5 ce week-end est quant à lui massivement multijoueur. Nous parlons en effet de The Elder Scrolls Online, le MMO de ZeniMax Studios. Vu le contenu massif qu'il propose, vous pourrez l'essayer gratuitement jusqu'au 9 avril. Cela devrait vous laisser un peu de temps pour découvrir le vaste monde de Tamriel en compagnie d'autres joueurs essayant le jeu. Si l'expérience vous a plu, vous pourrez ensuite continuer l'aventure avec le jeu de base et la dernière extension Necrom. Les deux seront en effet en promo suite au week-end d'essai pendant une durée limitée.

Comment accéder à ces week-ends gratuits ?

À noter que, si vous souhaitez ensuite faire l'acquisition des jeux PS5 concernés, votre progression durant l'essai gratuit sera transférée. Si la perspective d'un week-end d'essai vous tente sur l'un ou l'autre jeu, voici les différentes étapes pour en profiter.

Jouer gratuitement à Call of Duty Modern Warfare 3 sur PS5

Comment y jouer gratuitement sur PS5 ?

Aller sur le PS Store depuis votre console

Se rendre sur la page de Call of Duty Modern Warfare 3

Cliquer sur les trois petits points, se situant juste à côté du bouton « Ajouter au Panier »

Sélectionner « Essai gratuit »

Le téléchargement se lancera automatiquement ensuite.

Comment y jouer gratuitement sur PS4 ?

Aller sur le PlayStation Store depuis votre console

Se rendre sur la page de Call of Duty Modern Warfare 3

Cliquer sur le bouton « Essayer la démo gratuite », se situant juste en-dessous du bouton « Ajouter au Panier »

Le téléchargement de l’essai gratuit se lancera automatiquement

Jouer gratuitement à The Elder Scrolls Online

Comment y jouer gratuitement sur PS5 ?