Sony Interactive Entertainment a publié ses résultats pour l'année fiscale qui s'est achevée. Et s'il y a du très bon au niveau du chiffre d'affaires et des bénéfices, les ventes de PS5 font grise mine pour une raison : la pénurie de semi-conducteurs.

Sony manque ses objectifs de ventes pour la PS5

Au 31 mars 2022, la PS5 s'est vendue au total à 19,2 millions d'unités dans le monde entier. Sur la dernière année fiscale, d'avril 2021 à mars 2022, 11,5 millions de consoles ont été écoulées alors que les prévisions de Sony étaient de 14,8 millions. Le constructeur manque ainsi ses objectifs avec plus de 3 millions de différence. Et sur le dernier trimestre, les ventes sont aussi forcément plus faibles avec 2 millions de machines vendues contre 3,3 millions à la même période l'an passé.

Pourquoi les ventes de PlayStation 5 déclinent-elles de cette manière ? À cause, encore et toujours, de la pénurie qui touche plus la PS5 que les Xbox Series. Sony vend toutes les consoles mises sur le marché, mais malheureusement, la production ne suit pas la forte demande.

De ce fait et comme indiqué par le journaliste Oscar Lemaire, c'est une "vraie contreperformance par rapport à la PS4" qui s'était vendue à 14,8 millions à période équivalente.

Au total, la PlayStation 4 atteint les 117,2 millions d'unités vendues, mais seulement 100 000 nouvelles consoles ont trouvé preneur sur le dernier trimestre. En clair, elle ne semble plus intéresser grand monde et Sony ne pourra pas se reposer sur elle.

Des revenus à la hausse grâce aux jeux, un PS Plus en baisse

En revanche du côté du software, ce n'est pas du tout la crise. En effet, les ventes de jeux PS5 et PS4 pour le dernier trimestre s'élèvent à 70,5 millions, soit une belle hausse de 9,1 millions par rapport au 61,4 millions de 2021. Dans tous ces titres, les productions first-party PlayStation Studios comptaient pour 14,5 millions, soit là encore une augmentation de 6,6 millions.

La part du dématérialisé est en baisse et ne représente plus que 71% contre 79% précédemment. Toutefois, les DLC et microtransactions dominent largement (31,5% du CA ; 54,95% de l'offre software).

Avec ces beaux résultats, PlayStation réalise la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires de 19,2 milliards d'euros (+3%) et des bénéfices de 2,5 milliards d'euros (+1%).

Entre avril 2022 et mars 2023, la firme japonaise estime que son chiffre d'affaires augmentera de 34% grâce à la vente de consoles et de jeux. Une projection qui inclut l'objectif de distribuer 18 millions de PS5 supplémentaires d'ici la fin du nouvel exercice fiscal en cours, et probablement la sortie du PSVR2 qui serait retardée en 2023.

Enfin, à quelques semaines du lancement du des nouvelles offres PS Plus, le service perd des abonnés. Beaucoup ? Non. Le PlayStation Plus passe de 47,6 millions d'abonnés à 47,4 millions, soit 200 000 personnes qui n'ont pas renouvelé leur abonnement. Quant au nombre d'utilisateurs actifs du PlayStation Network, il n'est plus que de 106 millions contre 109 millions l'an passé.