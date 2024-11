La dernière mise à jour 24.07-10.20.00 PS5 a ajouté encore des petites nouveautés avec des statuts pour les Cartes d'Activité, ainsi qu'une amélioration des performances, de la stabilité du système, des messages et de la lisibilité sur certains écrans. Un firmware évidemment disponible sur PS5 Pro. En coulisses, le département recherche et développement de Sony Interactive Entertainment réfléchit constamment à d'autres nouveautés qui pourraient bien aider les joueuses et joueurs à l'avenir.

Une nouvelle idée très chouette pour la PS5

Avant que les nouveautés PS5 ne soient mises en ligne, elles sont évidemment testées par les équipes et par les membres du programme bêta. Mais il ne s'agit que de la partie visible de l'iceberg, car régulièrement, PlayStation dépose des brevets pour sécuriser des concepts. Une action qui ne garantit pas que les idées aboutiront, mais ça permet déjà de voir à quoi pense le constructeur japonais. Par exemple, la firme a posé des réflexions sur un système capable de jouer à la place du joueur, notamment pour farmer des ressources, ou même une difficulté adaptative qui se baserait sur votre façon de jouer.

Ça ne signifie pas que ces idées se concrétiseront via des mises à jour PS5, mais tout est possible. D'ailleurs, le site Tech4Gamer a découvert le dépôt d'un nouveau brevet pour une manette assez spéciale avec une grosse fonctionnalité qui pourrait tout changer. En plus du bouton « Share » pour partager des captures d'écran ou des vidéos, Sony Interactive Entertainment pourrait ajouter une touche pour rembobiner les jeux à n'importe quel moment. « L'utilisateur peut entrer dans le mode Rembobinage en direct en utilisant une ou plusieurs touches de la manette pour effectuer des actions comme le retour en arrière, l'avance rapide etc., puis revenir au jeu en direct ».

Une fonctionnalité très utile qu'on trouve par exemple dans Forza Horizon 5. La différence est que cette option serait directement implémentée dans une console, comme la PS5, pour être lancée via la manette. Tous les jeux pourraient alors être potentiellement compatibles avec. PlayStation a expliqué qu'une telle nouveauté pourrait servir à revivre des moments manqués d'une histoire, à rejouer des séquences, avec une grande facilité.

Source : WIPO.