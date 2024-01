Si vous possédez une PS5, alors vous êtes en veine. En effet, il est possible que vous soyez un peu sur la paille en ce moment. En tout cas, vous n'avez peut-être pas envie de faire chauffer la carte bleue en ce mois de janvier. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, on a une solution pour vous. Dès maintenant, vous pouvez essayer deux jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Et vous allez sûrement être intéressé lorsqu'on va vous dire de qui il s'agit.

Deux jeux à essayer gratuitement sur votre PS5, mais pas que

On commence par Prince of Persia : The Lost Crown, le grand retour de la franchise d'Ubisoft sur PS5, entre autres. Dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 8/10, ce qui vous donne une idée de ce qu'on pense du nouvel opus. Ce dernier se montre un peu différent des derniers sortis, puisque c'est un metroidvania en 2.5D, tranchant avec le style 3D qu'on connaît depuis 2003. Quoi qu'il en soit, son arrivée est prévue pour le 18 janvier prochain, mais vous pouvez d'ores et déjà l'essayer via une démo gratuite.

On vous conseille vivement d'y jeter un œil, même si vous n'êtes pas familier avec le genre. Ce n'est pas une révolution pour le metroidvania, mais il parvient à reprendre tous ses codes pour offrir une épopée digne de la célèbre licence. La direction artistique est convaincante, le level design est ingénieux, c'est nerveux, mais l'aspect plus « moderne » ne plaira pas nécessairement à tout le monde. A vous de le tester sur votre PS5 (par exemple) pour vous faire un avis.

Par ailleurs, ce n'est pas seulement disponible sur PS5. On peut aussi y accéder sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Néanmoins, ce n'est pas le cas de l'autre jeu dont la démo est également accessible à l'heure d'écrire ces lignes. Cette fois, on s'attaque à un gros morceau qui est attendu depuis bien des années. Vous l'aurez sûrement compris, on parle de Granblue Fantasy Relink. Pour vous remettre dans le contexte, la première fois qu'il a été annoncé, c'était en... 2016.

Une belle démo pour Granblue Fantasy Relink

L'action-RPG débarquera finalement le 1er février 2024. En attendant, comme on l'a expliqué, une démo vous permet de vous lancer dans l'aventure sur PS4, PS5 et Steam. Pour l'instant, les joueurs peuvent tester les modes Histoire, Quête et Tutoriel. Parfait pour s'habituer au gameplay assez particulier du nouveau-né de Cygames. Au total, 11 personnages sont mis à votre disposition, avec chacun des mécaniques diverses et variées. Lors du lancement, ce chiffre passera à 19. Vous avez donc le temps de faire un petit tour d'horizon du titre.