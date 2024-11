Présenté comme le cinquième opus d'une franchise éditée par Infold Games et développée par Papergames, un certain Infinity Nikki un peu fourre-tout mélangeant aventure en monde ouvert, simulateur de vie et jeu de mode s'apprête donc à sortir très prochainement sur PS5, PC et mobile. Le titre gratuit s'annonce comme un énorme carton avant même sa sortie, avec des chiffres préliminaires sidérants : plus de 20 millions de préenregistrements.

Vers l'Infinity Nikki et au-delà bientôt sur PS5, PC et mobiles ?

Malgré un concept assez nébuleux mariant différents genres qui ne font pas toujours recette ensemble, Infinity Nikki pourrait bien surprendre son monde à sa sortie sur PS5, PC, iOS et Android. Avant même la sortie de la bande-annonce ci-dessous, le PlayStation Store avait d'ailleurs vendu la mèche quant à sa date de sortie. C'est désormais officiel : le cinquième opus de la franchise arrivera en free-to-play le 5 décembre à travers le monde. Une date qui n'est pas anodine, puisque le premier jeu de la licence Nikki est sorti ce même jour douze ans plus tôt.

Avec Infinity Nikki à venir sur PS5, PC et mobiles, ses équipes voient toutefois les choses en plus grand, avec des effectifs colossaux : plus de mille personnes. De quoi donner pleinement corps à cette nouvelle entrée dans une franchise initialement pensée comme un jeu de mode. Apprêter Nikki sera ici toujours un élément important du gameplay, auquel se greffe toutefois des composantes d'action-aventure en monde ouvert et simulateur de vie à base de pêche et collecte d'insectes. La démesure du projet développé sous Unreal Engine 5 pour nous en mettre plein la vue n'a visiblement pas dérouté les joueurs, puisque plus de 20 millions de personnes se sont déjà préenregistrées.

Même si Infinity Nikki sera free-to-play à sa sortie sur PS5, PC et mobiles, un bundle de précommande exclusif est d'ores et déjà en ligne notamment sur le PlayStation Store. Moyennant 9,99 euros, voici ce que vous pouvez débloquer en amont :

Objet en jeu pour Résonance : « Cristal de résonite » x3

Monnaie du jeu : « Bling » x 20 000

Matériaux de fabrication pour les tenues : « Fil de pureté » x50

Matériel de croissance pour les tenues : « Shiny Bubble » x10

Matériel de croissance pour Eurekas : « Particule brillante » x2

