Le piratage est un fléau constant dans l'univers du jeu vidéo et de l'informatique. Aujourd'hui, une nouvelle menace semble peser sur la PS5 et ses utilisateurs. Quelles informations avons-nous à ce sujet ?

Dans l'industrie du jeu vidéo, l'activité de groupes de hackers ou de pirates isolés est fréquente, particulièrement ces dernières années. Nous nous rappelons par exemple du piratage de GTA 6. Celui-ci avait révélé du gameplay du jeu avant même une annonce officielle. Cette fois-ci, c'est Sony qui se trouve dans la ligne de mire, et la firme japonaise semble être sérieusement menacée. La PS5 en danger ?

La PS5 est menacée

Ainsi donc, le groupe Ransomware Ransomed.vc affirme avoir infiltré avec succès les systèmes de Sony Group. Il menace maintenant de vendre des données sensibles dérobées de l'entreprise nippone. Bien que ces allégations n'aient pas encore été confirmées, Cyber Security Connect (spécialiste du piratage) rapporte que ce nouvel acteur du ransomware a déjà compromis un nombre impressionnant de systèmes depuis son émergence le mois précédent.

Ransomed.vc, qui opère à la fois comme un groupe de ransomware et une organisation offrant du ransomware en tant que service, prétend proposer une "solution sécurisée" pour gérer les vulnérabilités de sécurité des données des entreprises. Ils affirment aussin respecter le RGPD et les lois relatives à la protection des données. Le groupe a également mentionné que si le paiement n'est pas reçu, il se verrait dans l'obligation de signaler une violation à l'autorité de contrôle du RGPD. On peut ainsi lire :

Nous avons réussi à compromettre [tous les systèmes Sony et nous ne les rançonnerons pas ! Nous vendrons les données. Parce que Sony ne veut pas payer. LES DONNÉES SONT À VENDRE

Selon les informations, la majorité des membres de Ransomed.vc seraient basés en Ukraine et en Russie. Ce qui compliquerait d'éventuelles actions légales. On imagine effectivement difficilement l'Europe ou les USA frapper gentiment à la porte de la Russie pour solliciter une action contre ces pirates.

La menace du groupe en image.

Bientôt une grosse action ?

Le groupe a diffusé certaines prétendues preuves de son piratage, dont des captures d'écran et une présentation PowerPoint. Bien que ces éléments ne soient pas particulièrement convaincants à première vue. Ils ont même fixé une "date de publication" au 28 septembre. Date à partir de laquelle ils envisagent de divulguer l'ensemble des données si celles-ci ne sont pas achetées avant. Tout ceci devrait donc inclure des données de comptes PS5 et sûrement bien plus encore.

Sony, ayant déjà été victime d'une grave atteinte à la sécurité en 2011 qui avait affecté environ 77 millions de comptes et coûté plus de 100 millions de dollars à la société, n'a pas encore réagi à ces nouvelles allégations. À cette époque, la société avait dû faire face à de nombreux recours collectifs et avait proposé des compensations aux utilisateurs touchés. Jack Tretton, responsable de PlayStation aux États-Unis, avait présenté des excuses, réaffirmant l'engagement de l'entreprise à garantir une expérience PlayStation sûre et divertissante pour tous.