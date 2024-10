L'année 2024 aura été un bon cru pour la PS5 entre les jeux multiplateforme et les exclus à l'image d'Astro Bot, de la très attendue suite de Final Fantasy 7 Remake, FF7 Rebirth, Stellar Blade ou de Silent Hill 2 Remake, et ce n'est pas fini puisque le constructeur va également sortir LEGO Horizon Adventures d'ici peu. La firme japonaise s'est aussi illustrée sur le terrain du jeu service avec Helldivers 2. Un succès inattendu avec plus de 12 millions de copies sur PlayStation 5 et PC.

L'un des plus gros flops de la PS5 bouge encore un peu

Même si Sony Interactive Entertainment a revu sa stratégie en annulant plusieurs jeux service, le constructeur n'a pas pu faire totalement machine arrière pour tous les projets. Parmi eux, il y a le hero shooter Concord de Firewalk Studios qui a connu un triste sort. Avant même son lancement, ça ne sentait pas la gagne, en raison de précommandes très bases. La société a essayé d'attirer du monde en offrant la bêta anticipé aux joueurs PS5 abonnés au PS Plus. Malheureusement, cela n'a rien changé et ça a peut-être fait plus de mal qu'autre chose. Et les inquiétudes étaient fondées puisque Concord a visiblement été un bide absolu.

L'exclu PS5 et PC se serait seulement vendue à environ 25 000 exemplaires sur les deux plateformes. Quelques heures après cette estimation par IGN, le couperet est tombé avec l'annonce de la mort et de la fermeture des serveurs de Concord. « Si beaucoup des qualités de notre expérience ont plu aux joueurs, nous admettons que certains aspects du jeu, ainsi que son lancement, n’ont pas eu le succès que nous attendions » a déclaré le studio moins de quinze jours après la sortie.

Un abandon définitif ? « Par conséquent, nous avons décidé de fermer le jeu à partir du 6 septembre 2024 afin d’explorer de nouvelles options qui conviendraient mieux aux joueurs » a ajouté Firewalk. Une déclaration pour laisser la porte ouverte à une version gratuite ? C'est l'une des théories et les spéculations vont bon train après une découverte. Ce très gros jeu PS5 et PC, qui aurait coûté des millions - mais pas 400 millions comme le veut la rumeur -, pourrait revenir gratuitement. L'utilisateur Reddit theonewithcats a remarqué que les fichiers Steam avaient été mis à jour le 8 octobre 2024. Alors que tout est normalement fini pour Concord. Le passage en free to play serait réellement le recours de la dernière chance pour le jeu. Mais encore faut-il que cette update cache réellement quelque chose...

Source : Reddit.