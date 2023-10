Il y a désormais 20 PlayStation Studios et ils sont tous très occupés sur des jeux PS5 divers et variés. Et parmi eux, on retrouve une structure européenne, acquise en 2021, qui revient de très loin et qui a pourtant marqué les esprits avec son tout premier AAA pour la PlayStation 5. À l'avenir, les équipes devraient faire aussi bien, et même mieux si l'on en croit leur ambitions.

Housemarque (Returnal) s'arme pour son futur jeu PS5

Tout le monde connaît Naughty Dog, Insomniac Games ou encore Polyphony Digital. Trois studios PlayStation qui ont déjà largement fait leurs preuves, mais il ne faudrait pas sous-estimer les dernières acquisitions. En particulier le rachat d'Housemarque à qui l'on doit le formidable Returnal. Une exclu PS5 et PC qui est la synthèse parfaite de tout le savoir-faire des développeurs, mais avec un enrobage AAA et donc des ambitions bien plus grandes que leurs précédents jeux. Et ils reviennent de très loin car Returnal était le titre de la dernière chance, après avoir déjà mis de côté leurs productions arcade parce que le public n'était pas au rendez-vous.

Depuis, Returnal a été un succès, de l'eau a coulé sous les ponts, et maintenant qu'ils font partie de la famille PlayStation Studios, il faut passer la seconde pour leur prochaine exclusivité PS5. Et c'est ce qui est prévu étant donné qu'Housemarque annonce déménager. C'est tout ? Non, bien entendu. Dans leur communiqué, le studio déclare vouloir créer « l'un des sièges sociaux de jeux vidéo les plus avancés des pays nordiques d'ici la fin 2024 ». En ajoutant que « ces nouvelles infrastructures témoigneront non seulement de notre riche héritage en matière de jeux, mais sera aussi un phare de l'innovation et de la créativité dans la capitale la plus septentrionale ».

Housemarque, qui travaille déjà sur son prochain jeu PS5, a pour objectif d'élaborer un studio tout confort et respectueux de l'environnement. Un endroit où il fait bon d'être pour « attirer les meilleurs développeurs de jeux du monde entier ». C'est quoi la suite justement ? Avant un potentiel Returnal 2, ce sera une nouvelle licence PlayStation 5. On en sait pas plus, si ce n'est qu'en mars 2022, l'équipe en était au début de la conception.