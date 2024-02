Être détenteur d'une PS5 offre non seulement l'accès à une riche sélection de jeux divers, mais réserve également des surprises et cadeaux exclusifs. Une très bonne nouvelle.

De temps en temps, les propriétaires d'une PS5 et PS4 reçoivent des cadeaux appréciables, une initiative de Sony pour exprimer sa gratitude envers sa communauté loyale. Cela crée également des opportunités pour d'autres entreprises, y compris celles extérieures à l'industrie du jeu vidéo, de promouvoir leurs services auprès d'un nouveau public. Cette fois-ci, cela devrait beaucoup plaire aux fans et autres amateurs de musique, qu'ils soient mélomanes ou non.

Un beau cadeau sur PS5

Comme le rapporte dealabs, voici une nouvelle qui va ravir les détenteurs de la PS5 : ils ont désormais la possibilité de profiter gratuitement d'Apple Music pour une durée de six mois. Cette offre spéciale, qui court jusqu'au 15 novembre 2024, donne accès à une immense sélection musicale pour accompagner les séances de jeu.

L'intégration d'Apple Music sur PS5, à l'instar de Spotify, enrichit l'expérience des utilisateurs en proposant une alternative de choix. Contrairement à Spotify, qui est accessible gratuitement mais inclut des interruptions publicitaires, Apple Music se démarque en offrant six mois sans aucune publicité, exclusivement aux possesseurs de PS5. C'est une excellente occasion d'explorer le service et, éventuellement, de s'y abonner.

Pour saisir cette opportunité, il est nécessaire de disposer d'une console PS5, d'un compte PlayStation et d'un compte Apple à associer. Une fois la connexion établie entre les comptes, l'offre peut être activée, permettant ainsi l'accès à des millions de titres musicaux, disponibles pour écoute avant, pendant, ou après le jeu.

Comment ça marche ?

Pour activer cette offre, il est crucial de procéder directement sur la console PS5, et non via un smartphone ou un autre dispositif. Heureusement, le processus d'activation est rapide et simple une fois que vous avez renseigné vos informations de compte en utilisant la manette.

D'après les informations les plus récentes, Apple Music se distingue en tant que l'une des plateformes de streaming musical les plus fournies en termes de contenus. Pour illustrer, voici une comparaison des catalogues musicaux :

Spotify propose un accès à plus de 70 millions de titres, offrant une variété considérable de musiques pour tous les goûts.

propose un accès à plus de 70 millions de titres, offrant une variété considérable de musiques pour tous les goûts. Apple Music excelle avec plus de 90 millions de chansons, se positionnant ainsi au sommet en matière de diversité et de richesse de catalogue.

excelle avec plus de 90 millions de chansons, se positionnant ainsi au sommet en matière de diversité et de richesse de catalogue. Deezer affiche également une offre compétitive avec plus de 73 millions de titres disponibles pour ses utilisateurs.

Cette diversité dans les catalogues des différentes plateformes met en lumière l'abondance de choix disponibles pour les consommateurs.