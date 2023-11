Être utilisateur de PS5, c'est non seulement profiter d'un vaste catalogue de jeux vidéo variés, mais aussi recevoir quelques cadeaux intéressants. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui.

De temps à autre, les joueurs PS5 bénéficient de beaux cadeaux, une manière pour Sony de remercier sa communauté pour sa fidélité. Cela offre également à d'autres entreprises, même en dehors de l'univers du jeu vidéo, l'opportunité de faire découvrir leurs services.

La PS5 régale

En effet, une nouvelle excitante pour les propriétaires de PS5 vient d'être découverte. Ils peuvent désormais bénéficier de six mois gratuits d'Apple Music. Cette offre, valable jusqu'au 15 novembre 2024, permet aux joueurs de profiter d'une vaste bibliothèque musicale pendant leurs sessions de jeu.

L'application Apple Music, disponible sur PS5 tout comme l'application Spotify, offre une alternative intéressante. Alors que Spotify est disponible gratuitement avec des publicités, Apple Music propose six mois d'accès gratuit sans publicité aux détenteurs de PS5. L'occasion de tester le service et pourquoi pas... craquer.

Pour profiter de cette offre, les utilisateurs doivent posséder une PS5, un compte PlayStation, et un compte Apple à lier. Une fois connectés et les comptes reliés, ils peuvent alors activer l'offre et accéder à des millions de chansons disponibles à écouter avant, pendant ou après leurs sessions de jeu.

Comment faire ?

Il est important de noter que l'offre doit être activée directement sur la PS5, et non sur un téléphone ou autre appareil. Heureusement, le processus d'activation ne prend pas beaucoup de temps une fois les informations de compte saisies via la manette. Dans tous les cas, c'est gratuit. Donc, il serait dommage de s'en priver.

Cette offre d'Apple Music représente une excellente opportunité pour les détenteurs de PS5 d'enrichir leur expérience de jeu avec un vaste choix de musique. À noter, selon les derniers chiffres, Apple Music se positionne parmi les applications de musique les plus complètes en termes de contenu, comparativement à :

Spotify : plus de 70 millions de titres.

: plus de 70 millions de titres. Apple Music : plus de 90 millions de chansons.

: plus de 90 millions de chansons. Deezer: plus de 73 millions de titres.

Apple Music est bien intégré dans l'écosystème Apple, ce qui peut être un avantage pour les utilisateurs de produits de la pomme. Pour les autres en revanche, c'est juste une bonne occasion de tester. Apple Music a été lancé le 30 juin 2015 lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de la même année et est rapidement devenu l'un des services de streaming musical les plus populaires au monde.