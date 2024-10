La dernière mise à jour PS5 a apporté de vraies nouveautés dont la gestion de l'audio 3D et une interface utilisateur plus souple, avec enfin la possibilité de modifier l'arrière-plan d'accueil. Un firmware fort sympathique... mais pas sans problème. Suite au déploiement, de nombreux jeux étaient injouables et pas des moindres. Elden Ring, Read Dead Redemption 2, No Man's Sky, Diablo 4, Rocket League, Dragon Age Inquisition, Death Stranding Director's Cut, Final Fantasy 16, Metro : Last Light, Star Wars Outlaws, Horizon Forbidden West ou encore Star Wars Jedi Survivor étaient dans la liste des titres cassés.

Un énorme bug PS5 corrigé en urgence

Normalement, vous devriez pouvoir jouer aux jeux cités sur PS5 puisque Sony a sorti un nouveau patch de toute urgence la semaine dernière. Mais en mettant à jour l'interface utilisateur de la console, le constructeur japonais a visiblement introduit un énorme bug qui n'aurait jamais dû être là. Lequel ? Des publicités intempestives et très peu discrètes affichées dans l'arrière-plan d'une application. Il y avait par exemple des pubs qui célèbrent les bonnes notes et retours positifs de jeux tels que FF7 Rebirth ou du DLC d'Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde.

D'après Daniel Hiatt, senior product manager chez PlayStation, c'était juste un bug sur PS5. « Que tout le monde se calme. Il s'agit simplement d'un (nouveau) bug avec une fonctionnalité existante » a-t-il écrit sur son profil X avant de supprimer son post sans explication. Le compte Ask PlayStation s'est aussi exprimé sur ce souci rencontré par des joueuses et joueurs PS5. « Une erreur technique concernant la fonctionnalité « Nouvelles officielles » sur PS5 a été résolue. Aucun changement n'a été apporté à l'affichage des actualités sur PlayStation 5 ».

Vraie erreur technique ou rétropédalage après que la Toile et les forums se soient enflammés devant ces publicités ? Difficile à dire mais l'énorme bug est désormais résolu. Mais ce n'est que le début des problèmes pour la communauté PS5 et PS4 qui rencontre un autre souci : la panne du PSN. Depuis ce matin, tous les services, à l'exception de PlayStation Direct, sont en rade. Cela inclut donc la gestion du compte, l'accès au PlayStation Store, à Vidéo PlayStation ainsi qu'au multijoueur ou encore aux jeux qui nécessitent une connexion obligatoire. C'est encore en cours à l'heure d'écrire ces lignes et il se peut que tout soit rentré dans l'ordre au moment où vous lirez l'article.





Via alfredobofa.

Source : Ask PlayStation.