Tout comme Microsoft et ses consoles Xbox Series, la fidélité ça compte pour Sony et les utilisateurs de la PS5. C'est pourquoi en juillet 2022, nous pouvions apprendre l'existence du programme PlayStation Stars qui est censé être une célébration du joueur pour ses accomplissements et son dévouement à la console. Une fois membre, vous gagnez des récompenses en accomplissant une variété d'activités. On se souvient par exemple de la campagne "Monthly Check-In" qui demande simplement de jouer à n'importe quel jeu pour recevoir une récompense, tandis que d'autres campagnes vous demandent de gagner des tournois, de remporter des trophées spécifiques ou même d'être le premier joueur à "platiner" un titre à succès dans votre fuseau horaire local.

Le gros point fort de ce programme, c'est que tous les membres PlayStation Stars ont la possibilité de gagner des points de fidélité qui peuvent être échangés dans une boutique qui peut inclure des fonds de portefeuille PSN et une sélection de jeux. Problème, pour y accéder, il faut forcément utiliser son smartphone via l'application PlayStation App. Mais ça, c'était avant ?

Sony veut rendre tout plus accessible sur PS5

Pour éviter de réclamer à ses joueurs PS5 de posséder un smartphone, on pense par exemple au jeune ado qui n'est pas équipé ou tout simplement à l'adulte qui n'a pas envie de se prendre la tête, Sony souhaite rendre le PlayStation Stars natif à la PS5. Ça veut dire quoi ? Que la PlayStation intégrera d'office le programme de fidélité. Si aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet, une capture d'écran du menu des paramètres de confidentialité permet de comprendre que le constructeur nippon est en train de sérieusement travailler dessus. Voyez plutôt ce qu'il est possible de découvrir dans la console :

Vous pouvez admirer la mention du PlayStation Stars dans les dites options. @TwistedVoxel

Le menu est accessible en allant dans Paramètres > Utilisateurs et comptes > Confidentialité > Afficher et personnaliser vos paramètres de confidentialité. Ici, vous trouverez deux nouvelles options sous la rubrique "PlayStation Stars". La première option vous permettra de contrôler les joueurs qui peuvent voir votre niveau PlayStation Stars. La deuxième option, quant à elle, vous permettra de contrôler qui peut voir votre vitrine. Votre vitrine est l'endroit où vous pouvez montrer vos objets de collection aux autres joueurs. Au passage, ce paramètre est limité aux joueurs disposant de comptes adultes sur le PlayStation Network dans les régions prises en charge.

Permettre aux joueurs d'accéder et de partager leur niveau PlayStation Stars et les objets de collection déverrouillés directement depuis leur PlayStation 5 est une décision intelligente de Sony et cela pourrait contribuer à accroître l'intérêt pour le programme de fidélité. Si l'on prend l'exemple de Steam, on sait que ce genre de système fonctionne très bien. Les joueurs adorent pouvoir montrer ce dont ils sont capables pour se faire mousser.

La foire aux nouveautés

Décidément, Sony est dans une belle phase de changements et d'améliorations pour sa PS5. Hier encore nous pouvions apprendre que certains abonnés au PS Plus Premium inscrits au programme Bêta recevaient dans leurs boîtes mails une invitation de la part du constructeur permettant de tester une nouvelle fonctionnalité : le streaming de jeux PS5 en 4K. La PS5 semble donc sur une très bonne pente, croisons les doigts pour que ça continue.