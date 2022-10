Si Elden Ring permet d'invoquer des alliés pour se sortir des moments les plus retors, d'autres jeux PS5 vous laissent seul dans votre détresse. Depuis 2020, Sony planche sérieusement sur la question et a eu une nouvelle idée que la firme veut protéger.

Un second joueur pour vous aider dans vos jeux PS5

Et si un second joueur pouvait intervenir pour passer, à votre place, des passages difficiles dans un jeu PS5 ? C'est le concept derrière un nouveau brevet déposé par Sony Interactive Entertainment. Le principe serait de pouvoir créer des points, comparables à des checkpoints, pour autoriser l'arrivée d'un autre joueur. On pense immédiatement au système disponible dans les Sous-like et autres, sauf qu'il n'est pas dit que les deux joueurs puissent progresser ensemble. L'image du brevet ci-dessous dévoile qu'il y aurait un point d'entrée et un point de sortie du second joueur.

Une illustration du brevet et de son application en jeu

Mais il faut bien noter qu'à l'heure d'écrire ces lignes, tout cela n'est que théorie. C'est un brevet et comme la montagne de brevets déposés, rien ne dit que cela finira par être réellement appliqué. En revanche, c'est loin d'être le premier, ce qui pourrait démontrer une vraie volonté de PlayStation de proposer de telles fonctionnalités à l'avenir.

L'Aide en jeu sur PlayStation 5

Depuis son lancement, la PS5 offre la fonctionnalité « Aide au jeu ». En ouvrant le Centre de contrôle, vous pouvez par exemple visionner une vidéo pour récupérer un boulon d'or dans Ratchet & Clank : Rift Apart. Sony a bien d'autres idées. Comme celle de faire revivre aux joueurs un échec en vidéo, en superposant des conseils pour ne pas refaire les mêmes erreurs.

Un précédent brevet mentionnait l'interaction en temps réel avec des coachs qui vous aiguilleraient sur la façon de procéder. Cela pourrait se faire via des messages écrits, des vidéos commentées ou par le chat vocal. L'intelligence artificielle - qui fait débat suite à une polémique sur Hellblade 2 - serait également envisagée. L'IA analyserait vos comportements pour les reproduire, et surtout prendre le relais pour surmonter un obstacle. Dans un jeu coopératif, l'IA pourrait aussi remplacer le joueur qui devrait partir à la dernière minute.

Pensez-vous que tous ces brevets visant à aider les joueurs soient réellement nécessaires ? Ou bien les options de difficulté et d'accessibilité d'aujourd'hui sont-elles déjà suffisantes ? Dites-nous tout en commentaires.