Bientôt la fin de la pénurie de PS5 ? Sony sort les grands moyens pour que vous puissiez acheter une console d'ici le lancement de God of War Ragnarok et Noël.

Presque deux ans après sa sortie, la PlayStation 5 est toujours aussi difficile à se procurer. Nombreux sont les joueurs qui cumulent les alertes, tentent toutes les semaines d’obtenir leur précieux, en vain. Pourtant, la pénurie de PS5 pourrait prochainement arriver à son terme alors que l'éditeur augmente considérablement sa production.

Les stocks de PS5 s'améliorent

Sony sort les grands moyens. Depuis la rentrée, la console nouvelle génération revient régulièrement en stock, en quantités très limitées. De plus en plus de personnes parviennent à mettre la main dessus deux ans après son lancement, tandis que d’autres sont encore mis sur le banc de touche, la faute notamment aux scalpers. La situation des stocks de la PS5 s’améliore pourtant.

David Gibson, analyste pour le cabinet MST Financial, a révélé que les stocks de PS5 ont augmenté de 400% en septembre aux États-Unis par rapport à l’année dernière. Ce nombre d’importations conséquent en cette période de fin d’année n’est pas anodin. Rien que l’année dernière, le constructeur avait sorti l’artillerie lourde pour s’assurer qu’il y ait un maximum de consoles au pied du sapin. En 2022, l’éditeur japonais anticipe un peu plus tôt et sort les grands moyens à l’approche de la sortie de God of War Ragnarok et des fêtes de fin d’années.

Sony avait promis d'augmenter sa production en 2022

A titre de comparaison, sur cette même période, les importations américaines des Xbox Series ont grimpé de 89%. Ceci dit, les consoles de Microsoft étaient un peu moins difficiles à trouver à cette époque. A contrario, Nintendo a ralenti la cadence des importations sur le territoire de 59% par rapport à septembre 2021. Big N augmente cependant sa production, les acheteurs potentiels de Switch n’ont donc pas à s’inquiéter.

L'état des stocks PS5 s'améliore donc d'année en année. Jim Ryan avait en tout cas promis d'accélérer la cadence très prochainement. « Aux fans qui n’ont pas encore mis la main sur la console, sachez que nous prévoyons une augmentation significative de la production de la PS5 cette année. Nous travaillons sans relâche pour s’assurer que la PlayStation 5 soit disponible pour tous ceux qui en veulent une. » avait déclaré le président de PlayStation. Ça semble être sur la bonne voie. Tom Henderson a rebondi sur ces nouvelles informations et affirme que 30 millions de PS5 seront déployées pour l’année fiscale de 2023. L’insider mentionnant « ses sources » on prendra l’info avec des précautions, même s’il est souvent bien renseigné en ce qui concerne la console.